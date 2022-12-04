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世足賽／美止步16強 WSJ：4場才進3球 缺乏頂級射手

編譯潘勛／綜合3日電
美國隊雖然無緣本屆世界盃足球賽八強，但總教練貝爾哈特表示，這支隊還年輕，敢踢敢拚，值得樂觀期待。圖為美國球星普利西奇(前左二)帶球突破荷蘭隊防線。(歐新社)
美國隊雖然無緣本屆世界盃足球賽八強，但總教練貝爾哈特表示，這支隊還年輕，敢踢敢拚，值得樂觀期待。圖為美國球星普利西奇(前左二)帶球突破荷蘭隊防線。(歐新社)

美國隊3日在卡達世足賽以1：3惜敗歐洲勁旅荷蘭隊，止步於16強，「華爾街日報」(WSJ)3日檢討這支美國隊的表現認為，球隊輸在進球能力太差，由小組賽到淘汰賽四場球只攻進3分，連進球能力最強的普利西奇(Christian Pulisic)都一樣。

WSJ指出，國家足球隊進球力太差最清晰的證明，就在對荷蘭比賽的第三分鐘，當時帶球的普利西奇進攻，他與荷蘭門將之間並無人阻擋，本可取得1：0領先，但他的射門輕易就被對方守門員救下；報導中質問，連美國隊最佳得分員都無法取利於絕佳機會，球隊怎能取得足夠分數，繼續留在世足賽？

WSJ認為，本屆世足賽之前，國足進球力太差的瑕疵就顯得要命。國家隊培養出年輕有為的隊伍，每個位置的球員都有世界水準，只是球隊琢磨不出穩定進球的方法。事實上按一些衡量法，以個別攻門機會的品質而言，美國隊破門的次數應該比荷蘭隊還要多，但就是無法畢竟全功。

國足門將透納(Matt Turner)表示，球隊製造充裕的機會，應該不止得一分，鋪排進攻、逼上施壓都做得很好，但結果還是荷蘭隊把握住機會，而國足沒有。

WSJ指出，國家隊組建時，以普利西奇為中心，環繞以一世代年輕才俊，但射門球員這個位置，始終找不到最佳人選；世足賽之前的熱身賽一分未得，開拔到卡達之前，前鋒中心找不到一個在歐洲頂級聯賽踢球的現任球員，充其量只找到在英國二線球隊諾維奇城足球俱樂部(Norwich City)踢球的薩金特(Josh Sargent)。

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