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世足賽／美淘汰 議員打氣：還年輕、寄望2026北美世足

編譯盧炯燊／綜合3日電
卡達世界盃足球賽16強淘汰賽3日開打，由荷蘭與美國打頭陣，最終歐洲勁旅荷蘭3︰1 擊敗美國晉級8強，美國隊16強止步後，唯有寄望2026年的下屆比賽。（歐新社）
卡達世界盃足球賽16強淘汰賽3日開打，由荷蘭與美國打頭陣，最終歐洲勁旅荷蘭3︰1 擊敗美國晉級8強，美國隊16強止步後，唯有寄望2026年的下屆比賽。（歐新社）

卡達世界盃足球賽16強淘汰賽3日開打，由荷蘭與美國打頭陣，最終歐洲勁旅荷蘭3︰1 擊敗美國晉級8強，美國隊16強止步後，唯有寄望2026年的下屆比賽。

荷蘭隊開賽10分鐘先入1球，上半場補時再入球以2︰0領先，下半場美國隊在76分鐘扳回1球似有追平之勢，但高興沒幾分鐘，荷蘭隊在81分鐘再將皮球踢進網窩，徹底粉碎美國逆轉希望，以3︰1比數帶到完場，美國俯首稱臣打包行李走人。

16強淘汰賽場場決勝負，列強想再往前挺進，絕不容許場上出現任何閃失，尤其防守務必球球到位。美國隊從開賽就積極進攻球門，但卻通通無功而返。儘管全場掌握控球權52%比荷蘭的35%為佳，射門次數也有16比12的優勢，關鍵出於防守有漏洞，鑄下敗陣而歸。

反觀荷蘭隊打得較務實，除了整體實力較美國好，還採取低調務實的攻防穩健出擊，依舊以防守反擊的戰術應對美國隊，果然奏效。

「橙衣軍團」荷蘭是A組龍頭，小組賽拿下2勝1平佳績出線，自1990年世界盃起6次參加世界盃，僅2次在16強出局，在2010年南非世界盃決賽更拿下亞軍。

「星條軍團」美國隊，2010、2014兩屆世界盃都在16強淘汰賽首輪出局。自2002世界盃後，花旗軍11度對陣歐洲球隊從未贏過，戰績是6平5負，包括3次在淘汰賽階段都是輸家。

但美國隊輸球，多位國會議員表示球隊已較過往取得更好成績。

羅得島州民主黨籍聯邦參議員里德(Jack Reed)在推文稱讚美國隊「努力踢球，永不放棄」。康州民主黨籍聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)更指出，美國雖然沒機會打到冠軍賽，但「我們的球隊年輕，才華橫溢，剛剛進入巔峰期。」他更說「迫不及待在接下來的四年裡關注他們。 美國！ 美國！ 美國！」

新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克(Cory Booker)對美國隊中多位隊員出自新澤西州，包括門將特納(Matt Turner)、總教練柏哈特(Gregg Berhalter)，大感自豪。

2026年世界盃將由美國、墨西哥和加拿大聯合舉辦，球賽在三國16個城市舉行。

世界盃 新澤西州 民主黨

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