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世足賽／日韓澳進16強 日主帥：亞洲已能在世界贏球

記者陳宛晶／綜合報導
卡達世足賽亞洲三支球球隊晉級16強，為世界盃史上首見。圖為日本隊3日秣馬厲兵，為5日在16強賽中迎戰克羅地亞隊作準備。(路透)
卡達世足賽亞洲三支球球隊晉級16強，為世界盃史上首見。圖為日本隊3日秣馬厲兵，為5日在16強賽中迎戰克羅地亞隊作準備。(路透)

卡達世足賽的爆冷戲碼，由亞洲球隊當起男主角，南韓驚險晉級後，本屆賽事有三支隸屬亞洲足球聯合會的球隊晉級16強，寫下世界盃史上首見。儘管澳州隊3日在對陣強隊巴西隊敗北，但亞洲足球隊在本屆世界盃足球賽的表現已可圈可點，日本隊和南韓隊尤其令人期待。

本屆有史上最多的六支亞洲球隊與會，儘管「分母」多，但原先仍被評估「團滅」的可能性高，未料在分組賽最後一輪連續三天都有亞洲球隊出線，從澳洲、日本到2日的南韓，三支亞洲球隊晉級16強，打破2002、2010年的兩隊紀錄。

此外，亞洲球隊共在分組賽取得七勝，也大幅刷新舊紀錄的四勝，包括日本兩勝、澳洲兩勝，以及南韓、伊朗、沙烏地阿拉伯都是一勝，地主卡達是唯一沒贏的球隊。

六隊取得的七勝一和、總計積分22分，平均每隊3.67分，這是自從1998年世界盃會內賽擴編32隊以來的最高紀錄，勝過2002、2010年的3.5分。

看待亞洲足球勢力的崛起，日本總教練森保一認為，「我們對西班牙、德國兩支世界頂尖球隊的勝利，帶給我們很大的信心。我們還有很多要學習，但亞洲球隊已有能力在世界舞台贏球」。

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