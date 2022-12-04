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世足賽／梅西能射能傳 球評：踢出本屆最佳表現

體育新聞組／綜合報導
梅西本場的演出，被認為是本屆世界盃最佳表現。（歐新社）
梅西本場的演出，被認為是本屆世界盃最佳表現。（歐新社）

世界盃16強，阿根廷以2：1贏澳洲晉級。阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）在戰情膠著時回中場組織，球隊難破僵局時站出來首開紀錄，一次又一次引球推進及突破，無私地為隊友製造機會。球評英格蘭名宿里奧費南迪（Rio Ferdinand）感歎，梅西本場的演出是他見過在本屆世界盃上最優秀的個人表現。

香港01報導，開賽前20分鐘，面對澳洲的穩固防線，阿根廷打不出像樣的攻勢。梅西只好頻頻回中場要球，再用他精湛的盤帶及傳球，嘗試為阿根廷策動攻勢。阿根廷圍攻不下，難以撕破澳洲的防線時，就是靠著梅西找到那一絲的空間，剖開澳洲的鐵桶陣，一腳勁射為阿根廷取得1：0領先。

除了進球外，梅西還為隊友鋪橋搭路。比賽末段，澳洲追至1：2，阿根廷需要進球去「殺死」比賽。89分鐘，阿根廷前場反擊，梅西持球推進，吸引了所有澳洲後防的注意。梅西並不貪功，斜傳給無人看管的隊友，可惜隊友射門高出，錯失良機。93分鐘，梅西再交妙傳給馬丁尼茲（Lautaro Martinez），但他的射門被封堵，梅西錯過收穫助攻的機會。

梅西本場的演出，被認為是本屆世界盃最佳表現。（歐新社）
梅西本場的演出，被認為是本屆世界盃最佳表現。（歐新社）

據足球網站「Squawka」數據，梅西本場58次傳球，成功率有90%，其中10次傳球傳向進攻區域。梅西9次在對方禁區內觸球，6次起腳攻門，4次為隊友製造機會，其中2次是黃金機會；以上4項數據皆為全場之冠。

里奧費南迪談到梅西的獨到之處：「通常球員盤帶突破，他們都會低下頭，看不到場上的形勢。不過，梅西過人的同時，他還能見到場上的形勢、對手在什麼地方。」

本場是梅西第1000場職業比賽，包括169場代表阿根廷的國家隊比賽，及831場代表俱樂部的比賽。在這1000場比賽中，梅西取得789個入球及338次助攻。

梅西賽後說：「我今日才發現這場是第1000場比賽。我活在當下，享受晉級，我很高興可以再進一步，打入8強。」梅西認為比賽的對抗十分激烈，但阿根廷控制大局，本應更早可以拉開優勢，鎖定勝局。

此外，本場的進球是梅西在世界盃的第9個進球，也是他在淘汰賽的首個進球。

梅西本場的演出，被認為是本屆世界盃最佳表現。（歐新社）
梅西本場的演出，被認為是本屆世界盃最佳表現。（歐新社）

梅西 澳洲 世界盃

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