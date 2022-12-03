世足賽／率隊晉8強 梅西成阿根廷隊史最年長世足進球者

阿根廷隊球星。（美聯社）

球員生涯第1000場出賽，阿根廷當家球星「獅王」梅西 （Lionel Messi）第35分鐘就攻破澳洲 隊球門，在第100場擔任隊長的賽事率隊以2：1踢下8強門票，且成為阿根廷隊史最年長的世足賽進球者，也是史上唯6位5屆世足賽都有進球記錄的球員。

梅西還成為世足史上第2位過35歲生日後至少進3球的選手，僅次於喀麥隆退役球星米拉（Roger Milla）。

「我很開心我們再前進一步，實現另個目標。」首度在世足賽淘汰賽進球的梅西提到，這是場一場辛苦、高強度的比賽，全隊也有做好心理準備，很幸運阿根廷率先進球，之後再取得兩球領先，「之後我們進球雖遇到挫折，但這就是世足賽，比賽很不好打，而我們贏下勝利。」

這是梅西生涯第789顆進球，也是為阿根停踢進的94球，累積世足賽9顆進球在史上進球榜並列14，本屆第3顆進球也擠上進球榜首位，有機會角逐「金靴獎」。

比賽結束的哨聲結束時，阿根廷球迷大喊「梅西」慶賀，梅西感謝說，很開心將重要時刻和球迷們分享，「我知道他們為了到這裡付出多少努力，我也知道整個阿根廷的球迷都想到這裡，我們的連結是很美好的事情。」

阿根廷8強戰對手是率先出線的荷蘭。