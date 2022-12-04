1：3 不敵荷蘭 美國晉8強夢碎

美國男子足球隊3日在卡達世界盃足球賽16強賽中，以1:3敗給荷蘭隊。圖為荷蘭隊踢進第三球的鄧弗里斯(左)與美國球員搶球。(路透)

世界盃足球 賽16強賽3日由美國對戰荷蘭開踢，美國隊因防守方面出現漏洞，遭荷蘭進攻得逞，終場便以1:3敗北，與世足賽八強無緣；美國球員雖然難掩失望，但總教練貝爾哈特(Gregg Berhalter)指出，這支球隊還年輕，敢踢敢拚，國人可以對他們樂觀期待，放眼四年後的下屆世足賽。

美聯社報導，美國隊防守時不慎出現漏洞，讓荷蘭隊德佩(Memphis Depay)開賽第10分鐘攻進第一分，上半場傷停補時再由布林德(Daley Blind)攻進第二分。美國隊雖力圖振作，由普利西奇(Christian Pulisic)在第76分鐘頂破荷蘭球門，但荷蘭在第81分鐘再由鄧弗里斯(Denzel Dumfries)補刀成功，最終令美國隊黯然離場。

普利西奇賽後受訪表示，全隊覺得其實還能踢得更好，因此輸球更難受。

踢贏美國隊，荷蘭不敗戰績已來到第19場，挺進八強之後將對戰阿根廷。

美國男子足球隊3日在卡達世界盃足球賽16強賽中，以1:3敗給荷蘭隊。圖為兩國球員在拚搶。(歐新社)

總結本屆世足賽之旅，美國隊一如2010及2014兩次，在淘汰賽第一場敗北，無法像2002年踢進八強，但這支美國隊平均年齡剛過25歲，在各國排第二年輕。

後衛葉德林(DeAndre Yedlin)表示，年輕隊友們投入很多，此時初嘗敗北，未來一定能燃起求勝的欲望。

2002年以來，美國男足在世界盃對歐洲諸強已連續12場未贏，且自世足賽1930年開辦以來，在淘汰賽階段勝1輸7。

美國隊3日以1:3敗給荷蘭隊，無緣八強。遠在休士頓市一酒吧觀戰的球迷難掩失望。(Getty Images)

美國隊中場球員麥金尼(Weston McKennie)表示，本屆世足賽讓國家隊恢復不少信心，也讓外界、國內對美國足球心生敬意，他相信這支球隊還是證明美國也能成為足球強國，雖說目前還沒到那種境界，但美國肯定前進在正確的道路上。

開賽第三分鐘，普利西奇本有機會讓美國隊率先得分，但遭荷蘭隊諾伯特(Andries Noppert)用左大腿把球擋掉。

葉德林表示，反思這次世足賽之旅，綜觀一切，只能說感謝，盼有助於讓全球取得大局觀，面對未來。

失利之後，美國全隊在更衣室靜默無語，門將透納(Matt Turner)表示，本盼望能創造更多美好瞬間，讓國內觀眾愛上足球，很不幸今晚沒能辦到。美國已開始準備2026年賽事周期，明年1月25日將與塞爾維亞在洛杉磯 對戰。