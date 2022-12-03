世足賽／美國教頭形容足球殘酷 紐約郵報：夢想結束了

貝哈爾特（藍衣者）。（新華社）

以年輕球員為主的美國，3日在世界盃足球 賽16強賽1：3不敵荷蘭，吞下本屆賽事首敗就打包，再度挑戰8強失利，紐約郵報形容「美國的世界盃夢想結束了」。

美國曾在2002年世足賽拚進8強，接下來4次參賽有3次晉級16強，4年後將以地主國身分和加拿大、墨西哥 合辦世界盃，繼1994年後再度主辦比賽。

美國這次在B組踢出1勝2和，以分組排名第2晉級16強，今天對荷蘭之戰開賽第10分鐘就遭破網，踢完上半場落後兩球，直到第76分鐘才由萊特（Haji Wright）開張，但5分鐘後又被攻進第3球，結束這趟卡達之旅。

荷蘭2010年奪下隊史第3座亞軍，2014年再奪季軍，但2018年未能晉級，今天扳倒美國也是最近4屆世界盃第3次闖進8強。

美國總教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）表示，這場比賽表現不是很好，絕非缺乏企圖心或是努力不夠，球員已經拚盡全力，很難接受輸球的結果。

荷蘭總教練范加爾（Louis van Gaal）認為上半場雖踢進兩球，但時常無法保有控球權，不太滿意全隊表現；貝哈爾特也說，上半場大部分時間裡都占優勢，無法穩住兩個時機點，突然就落後兩球，「足球有時就是這麼殘酷。 」

美國在本屆世足賽踢了4場比賽出局，貝哈爾特的合約將在年底到期，這次領軍風格、調度先發陣容都受到一些質疑，能否回歸國家隊還是未知數，他說：「接下來幾周先好好休息，再來思考下一步。」