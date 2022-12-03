我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

世足賽／梅西黃金左腳再發功 擠進金靴射手榜

世足賽／美國教頭形容足球殘酷 紐約郵報：夢想結束了

記者藍宗標／即時報導
貝哈爾特（藍衣者）。（新華社）
貝哈爾特（藍衣者）。（新華社）

以年輕球員為主的美國，3日在世界盃足球賽16強賽1：3不敵荷蘭，吞下本屆賽事首敗就打包，再度挑戰8強失利，紐約郵報形容「美國的世界盃夢想結束了」。

美國曾在2002年世足賽拚進8強，接下來4次參賽有3次晉級16強，4年後將以地主國身分和加拿大、墨西哥合辦世界盃，繼1994年後再度主辦比賽。

美國這次在B組踢出1勝2和，以分組排名第2晉級16強，今天對荷蘭之戰開賽第10分鐘就遭破網，踢完上半場落後兩球，直到第76分鐘才由萊特（Haji Wright）開張，但5分鐘後又被攻進第3球，結束這趟卡達之旅。

荷蘭2010年奪下隊史第3座亞軍，2014年再奪季軍，但2018年未能晉級，今天扳倒美國也是最近4屆世界盃第3次闖進8強。

美國總教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）表示，這場比賽表現不是很好，絕非缺乏企圖心或是努力不夠，球員已經拚盡全力，很難接受輸球的結果。

荷蘭總教練范加爾（Louis van Gaal）認為上半場雖踢進兩球，但時常無法保有控球權，不太滿意全隊表現；貝哈爾特也說，上半場大部分時間裡都占優勢，無法穩住兩個時機點，突然就落後兩球，「足球有時就是這麼殘酷。 」

美國在本屆世足賽踢了4場比賽出局，貝哈爾特的合約將在年底到期，這次領軍風格、調度先發陣容都受到一些質疑，能否回歸國家隊還是未知數，他說：「接下來幾周先好好休息，再來思考下一步。」

世界盃 足球 墨西哥

上一則

世足賽／荷蘭一路壓制美國 71歲教頭還是不爽半場表現

下一則

世足賽／率隊晉8強 梅西成阿根廷隊史最年長世足進球者

延伸閱讀

世足賽／荷蘭一路壓制美國 71歲教頭還是不爽半場表現

世足賽／荷蘭一路壓制美國 71歲教頭還是不爽半場表現
世足賽／淘汰賽前再傷2大將 巴西搶冠添變數

世足賽／淘汰賽前再傷2大將 巴西搶冠添變數
世足賽／阿根廷2:1勝澳洲 半準決賽出戰荷蘭

世足賽／阿根廷2:1勝澳洲 半準決賽出戰荷蘭
為足球放棄音樂夢 迪佩成就荷蘭足球

為足球放棄音樂夢 迪佩成就荷蘭足球

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿

曲線來美 華人偷渡客現身蒙市 超市保安協助食宿