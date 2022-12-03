世足賽／荷蘭一路壓制美國 71歲教頭還是不爽半場表現

荷蘭總教練范加爾(中)雖率隊晉級8強，仍不滿隊員表現。（新華社）

荷蘭3日在世界盃足球 賽16強賽以3：1擊敗美國，隊史第7次闖進8強，總教練范加爾（Louis van Gaal）卻用「無法接受」形容上半場的表現；這位71歲教頭提醒全隊，若對實力更強的球隊再發生這種事，將逃不過輸球命運。

荷蘭開賽第10分鐘就由德佩（Memphis Depay）破網，傷停補時再由布林德（Daley Blind） 攻進第2球，踢完上半場取得2：0領先；美國直到第76分鐘才由萊特（Haji Wright）進球，但荷蘭5分鐘後再由鄧弗里斯（Denzel Dumfries）攻進全隊第3球，美國大勢已去。

荷蘭全場保持領先，賽後范加爾卻不太開心，他說：「上半場兩顆進球都很棒，其中一球還靠團隊合作，不過還是踢得很辛苦，常常無法保有控制權優勢，這是沒有必要的。」

范加爾強調，若在世界盃碰到頂級球隊，這種表現無法被接受，儘管下半場進球數較少，但全隊踢得更好。

荷蘭過去5次踢進4強，包括1974、1978、2010年奪下亞軍，也在2014年抱回季軍，相隔8年再進8強，最大目標當然是奪下隊史首冠，希望擺脫「無冕王」封號。

今天另一場16強賽，阿根廷以2：1淘汰澳洲 ，將在8強賽對決荷蘭。