我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

隱瞞種族、不考中文…亞裔生申請名校煞費苦心

為足球放棄音樂夢 迪佩成就荷蘭足球

中央社台北4日電
荷蘭前鋒迪佩（Memphis Depay）。美聯社
荷蘭前鋒迪佩（Memphis Depay）。美聯社

音樂曾是荷蘭前鋒迪佩年幼時用來貼補家用的才藝，長大後為了足球，他放棄了喜愛的音樂歌唱，這個看似渺小的決定，不僅成就他自己，也成就了荷蘭足壇。

「橙衣軍團」荷蘭今天在2022卡達世界盃足球賽淘汰賽首輪，開賽短短10分鐘就靠著迪佩（Memphis Depay）門前進球，而這也是他在國家隊生涯的第43顆進球，在隊史得分榜上僅次於傳奇球星范佩西（Robin van Persie）的50球。

現年28歲的迪佩，父親來自迦納，母親則是荷蘭人，在他4歲時父母離異，老爸沒有留下任何一句話，就拋下他們母子離去，也讓他小小年紀就得在街頭唱歌賣藝、貼補家用。

由於成長期間父親都不在身邊，因此當迪佩成為職業球員後，不願在球衣上印上自己的姓氏Depay，反而是自己的名字Memphis。他接受英國國家廣播公司（BBC）訪問時曾說過：「我永遠不會原諒他，別叫我迪佩，請叫我曼斐斯。」

迪佩加入青年隊後，必須在足球與音樂中做出抉擇，最後他選擇了足球，所幸這個決定沒有讓他後悔。2014年巴西世界盃，他在小組賽第2場出戰澳洲，在第68分鐘攻門進球，以20歲又4個月的年紀，成為荷蘭隊在世界盃上最年輕的進球者。

為紀念自己在世界盃的首顆進球，迪佩也在自己的肋骨附近刺上里約地標救世基督像的圖騰，藉此替自己的生涯留下一個難以磨滅的烙印。

足球 世界盃 澳洲

上一則

世足賽／首場淘汰賽 荷蘭3:1擊敗美國進8強

延伸閱讀

世足賽／首場淘汰賽 荷蘭3:1擊敗美國進8強

世足賽／首場淘汰賽 荷蘭3:1擊敗美國進8強
世足賽16強美國對荷蘭信心滿滿 阿根廷記取輸球教訓

世足賽16強美國對荷蘭信心滿滿 阿根廷記取輸球教訓
世足賽／美荷大戰 美主帥用「荷蘭經驗」備戰　

世足賽／美荷大戰 美主帥用「荷蘭經驗」備戰　
化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心