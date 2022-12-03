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世足賽／首場淘汰賽 荷蘭3:1擊敗美國進8強

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世足賽／首場淘汰賽 荷蘭3:1擊敗美國進8強

中央社台北4日電
世足賽16強對決中，美國隊對戰荷蘭隊，不幸出局。(美聯社)
世足賽16強對決中，美國隊對戰荷蘭隊，不幸出局。(美聯社)

荷蘭今天靠著後衛鄧佛里斯單場傳出2次助攻，自己也在第81分鐘「補刀」再進1球，終場以3比1擊敗美國，荷蘭也成為今年世界盃足球賽首支晉級8強的隊伍。

2022卡達世界盃足球賽16強淘汰賽3日正式登場，由A組龍頭「橙衣軍團」與美國打頭陣，荷蘭靠著上半場攻進2球優勢，此後一路領先直至終場，粉碎美國相隔20年後在世界盃淘汰賽階段的首勝。

隊史共拿過3次世界盃亞軍的荷蘭，今年來勢洶洶，因為自2020歐洲盃後，他們在最近18場比賽都未曾吞敗，共拿下13勝、5和的傲人戰績。

今天開賽短短10分鐘，荷蘭先從中間推進傳到右路，再由鄧佛里斯（Denzel Dumfries）橫傳至中，迪佩（Memphis Depay）跟進後直接起腳，幫助荷蘭早早取得領先優勢。

上半場結束前的傷停補時，荷蘭靠著相同套路如法炮製，這回鄧佛里斯又是在右路透過橫傳，從人群中鑽出來的布林德（Daley Blind）利用推射破網，荷蘭上半場踢完，取得2比0領先。

美國在下半場第76分鐘，替補上場的萊特（Haji Wright）在門前衝過頭，不料他的後角跟勾到球後，球竟彈起躍進門內，美國隊進球也首度開張。

無奈剛進球的喜悅還沒完全消化，荷蘭很快又兵臨城下，這回他們從左路橫傳到右邊，無人防守的鄧佛里斯直接凌空射門破網，也提前底定勝局。

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