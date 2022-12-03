世足賽／美荷大戰 美主帥用「荷蘭經驗」備戰　

美國主教練貝哈爾特。(路透)

荷蘭隊與美國隊的卡達世界盃 淘汰賽一觸即發，曾在荷蘭踢球的美國國家隊主教練貝哈爾特（Gregg Berhalter）在2日的賽前記者會上表示，荷蘭足球 對他的影響很大，但現在他已經做好準備擊敗這個「師父」。

美國曾在1930年首屆世界盃拿下季軍，但當時僅13隊，接下來92年這是第5次進入16強，僅在2002年贏球進8強。

美國隊長普利西奇（Christian Pulisic）能否及時回歸是關鍵，他在對伊朗 一戰傷到骨盆，傷勢仍在觀察中，普利西奇強調自己會盡一切努力回歸，但也對戰友有信心，「過去幾年，我有時還會覺得自己要做得更多，但這群隊友讓我完全沒這想法，他們會幫我扛著。」

美國隊長普利西奇。(美聯社)

現年49歲的貝哈爾特表示，「為了小組賽我們準備了半年，但這一場淘汰賽我們只有兩三天的準備時間。相信我憑藉自己對荷蘭足球的了解，可以幫助美國隊更好地準備比賽，希望最終能夠取得好的結果。」他說。

談到即將到來的大戰，這位主教練表示，美國隊會在整場比賽保持精神狀態高度集中，包括加時賽和點球大戰。

「荷蘭隊很強，就是奔著冠軍去的。他們壓迫性的打法、創造機會的方式、定位球的運用，這些我們都會綜合起來研究。」貝哈爾特說，「我們也會評估好五個換人的時機選擇。淘汰賽上，任何時刻都可能改寫比分，我們會抓住最後的訓練機會演練陣容，相信一定會有一場美妙的比賽。」

作為卡達世界盃淘汰賽階段的首戰，訂於美東時間12月3日早上10時。

談到與美國隊的這場遭遇戰，荷蘭隊主帥范加爾則坦言，自己對美國隊的了解並不深，但知道這支球隊近些年一直在前進。「他們有很強的能量和衝勁，也有很多在歐洲豪門效力的優秀青年球員。到時候的比賽肯定會很激烈，但我們會盡全力擊敗對手。」

他很自信這支荷蘭隊正在不斷變好。「第一場比賽最難打，因為當時我們隊中還有一些並沒有完全準備好的球員。但歷經三場小組賽的考驗，所有球員都處在最佳狀態。」

世界盃淘汰賽意味著可能會進入點球大戰，而荷蘭隊在點球大戰中有太多慘痛的回憶。隨主教練出席發佈會的荷蘭隊老將布林（Daley Blind）德表示，他們已經專門訓練了罰點球。「如果比賽進入點球大戰，我們能夠罰點球的人很多，需要的話，所有人都能站出來。」