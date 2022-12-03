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世足賽／內鬨先閃人？ 比利時5球員自掏腰包搭機離隊

記者劉肇育／即時報導
比利時無緣晉級世足賽16強，「小魔獸」盧卡庫已提前返回母隊國際米蘭。圖為盧卡庫1日出戰對克羅埃西亞的比賽。（新華社）
比利時無緣晉級世足賽16強，「小魔獸」盧卡庫已提前返回母隊國際米蘭。圖為盧卡庫1日出戰對克羅埃西亞的比賽。（新華社）

「歐洲紅魔」比利時在日前於分組賽止步後，隊內的紛爭也不斷被外界檢視，2日就有歐洲媒體報導，比利時陣中五名球員在賽後就決定自掏腰包提前離隊返回布魯塞爾，似乎一刻也不願意多待在卡達，至於在晉級關鍵戰多次錯失進球機會的「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）則決定取消假期，提前返回母隊國際米蘭。

陣容豪華的比利時本屆世足賽意外在分組賽就止步，賽後檢討聲浪不曾間斷，隊內的內鬨風波更是被認為是無法晉級的一大主因，而歐洲媒體報導，比利時梅烏涅爾（Thomas Meunier）、維澤爾（Axel Witsel）、多庫（Jeremy Doku）、泰特（Arthur Theate）、奧彭達（Lois Openda）五名球員提前離隊並自掏腰包買機票，早於球隊先行回到布魯塞爾。

「每日郵報」也報導，比利時這次團隊氣氛不佳與德布勞內（Kevin De Bruyne）批評總教練馬丁尼茲（Roberto Martinez）選進的陣容「太老」，將讓球隊無法在卡達取得勝利有關。

至於在最後一場晉級關鍵戰中於下半場多次錯失進球機會，並在賽後淚灑球場的盧卡庫，則是傳出在比利時黯然出局後，決定取消原先安排好的假期，提前回到母隊國際米蘭，預計在三天後就重新投入訓練，以期恢復到最佳狀態。

比利時的梅烏涅爾等五人自費搭機離開卡達。圖為梅烏涅爾11月27日出戰摩洛哥。（G...
比利時的梅烏涅爾等五人自費搭機離開卡達。圖為梅烏涅爾11月27日出戰摩洛哥。（Getty Images）

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