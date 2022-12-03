世足賽／孫興慜神助攻 黃喜燦致勝球 南韓「紅魔」殺入16強

南韓球迷2日在南韓隊對葡萄牙隊的比賽中，忘情地為南韓隊加油。(路透)

東亞國家在卡達世界盃 足球賽成績亮麗，繼日本 隊晉級16強後，2日H組第三輪南韓 「紅魔」加時階段以2︰1逆轉歐洲葡萄牙，奇蹟殺入16強，葡萄牙輸球仍以6分小組首名出線。同組烏拉圭2︰0勝迦納，南韓隊雖與烏拉圭同分且淨勝球相同，但以得球優勢力壓烏拉圭，晉級16強。5日的16強淘汰賽中，南韓隊將與巴西隊對壘。

在比賽前，葡萄牙已2勝得6分，肯定出線；南韓要出線，非勝不可的同時，再視乎另邊廂迦納對烏拉圭的戰果。從這場比賽看，南韓隊保持一貫的頑強作風。

由於葡萄牙勝負皆不影響出線，因此未擺出最強陣容，不過球王C羅納度仍上陣。葡萄牙開賽僅五分鐘先拔頭籌，但南韓全場沉著應戰，扳平完上半場。

下半場雙方在法定時間仍未進球，至此普遍認為南韓將出局，然而在進入加時賽階段，南韓隊長孫興慜引空對手後防，第91分鐘協助隊友黃喜燦單刀射入，2：1反超葡萄牙，世界盃第三次闖過小組賽打入16強，現場成千上萬的南韓球迷爆發出尖叫和歡呼，場面激動。

在首兩場小組賽，黃喜燦因腿筋受傷未能出賽，此仗也只是在下半場以替補出場，結果建功。他賽後說，換他上陣雖有點冒險，但很感謝教練及隊友給他的信心。

前鋒曹圭成說，「這感覺是個奇蹟，但我們的球員確實盡力了。教練組為我們做了很好的準備，一切都齊備了，我們的夢想成真了」。

同組的烏拉圭與迦納之戰同時舉行，烏國球星蘇亞雷斯在替補席上聽說南韓隊逆轉勝之後，將頭埋在球衣中遺憾不已，為以這樣的方式告別本屆世界盃憤憤不平。

完成小組賽後，亞洲的日本，南韓，澳洲均晉級16強，沙烏地、伊朗及卡達未能出線。