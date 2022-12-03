我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

世足賽／16強勁旅就位 首見小組賽「沒有1支全勝隊」

編譯中心／綜合2日電
南韓隊2日在世界盃足球賽H組比賽中奇逆轉葡萄牙隊，晉級16強。圖為兩隊隊員激烈攻防。(路透)
南韓隊2日在世界盃足球賽H組比賽中奇逆轉葡萄牙隊，晉級16強。圖為兩隊隊員激烈攻防。(路透)

2022卡達世界盃小組賽2日全部結束，16強也全部出爐，歐洲有8席，占據半壁江山，亞洲有3席，創造歷史；南美和非洲各有兩席；中北美洲僅有美國隊成功出線。

本屆的16強分別是：歐洲－荷蘭、克羅埃西亞、法國、波蘭、西班牙、葡萄牙、英格蘭及瑞士；南美－巴西、阿根廷；中北美洲－美國；非洲－摩洛哥、塞內加爾；亞洲－澳洲、日本、南韓。

這是巴西隊在世界盃上第16次以小組第一的身分出線，比其他球隊至少多四次，且自1982年以來，巴西隊已經連續11屆世界盃以小組第一名出線。德國隊世界盃12次出線，排第二，但本屆德國在小組賽中折翼，未晉級16強。

參加本屆世界盃的32支隊伍，分為八個小組進行第一階段循環賽，結果沒有一隊三戰全勝，全取9分；僅有荷蘭、英格蘭、摩洛哥三隊未嚐敗績，分別以兩勝一和，積分7分，獲得該小組首名。其他獲得小組首名的阿根廷、法國、日本、巴西、葡萄牙都是兩勝一負，積分6分。

足壇人士分析，這樣的戰績顯示本屆各隊實力接近，迄今沒有一支球隊鋒芒畢露；其次是小組賽爆冷頻頻，世界足壇排名較低的隊伍，卻可擊敗排名較高的球隊，使得歐洲的德國隊、比利時隊、丹麥隊；南美的烏拉圭隊都在爆冷後遭淘汰。

當然也不能排除戰略考量，已經兩勝穩可出線的隊伍，在第三戰保留主力球員，以免受傷。

3日起展開的淘汰賽，基本格局是歐洲隊對抗南美雙雄為主的其他各大洲球隊，由於採用淘汰賽制，輸了就回家，各隊將不再保留實力，接下來的比賽，應該比小組賽更精彩。

世界盃 巴西 德國

上一則

世足賽／喀麥隆踢翻「森巴兵團」 巴西史上首輸非洲隊

下一則

世足賽／孫興慜神助攻 黃喜燦致勝球 南韓「紅魔」殺入16強

延伸閱讀

世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場

世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場
世足賽／亞洲崛起…分組賽7勝、3隊出線 破紀錄

世足賽／亞洲崛起…分組賽7勝、3隊出線 破紀錄
世足賽／強隊派二軍吃癟 28年來首見小組賽沒有全勝隊

世足賽／強隊派二軍吃癟 28年來首見小組賽沒有全勝隊
足球與啤酒的結合 展現巴西日常文化

足球與啤酒的結合 展現巴西日常文化

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔

艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷