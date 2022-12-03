世足賽／16強勁旅就位 首見小組賽「沒有1支全勝隊」

南韓隊2日在世界盃足球賽H組比賽中奇逆轉葡萄牙隊，晉級16強。圖為兩隊隊員激烈攻防。(路透)

2022卡達世界盃 小組賽2日全部結束，16強也全部出爐，歐洲有8席，占據半壁江山，亞洲有3席，創造歷史；南美和非洲各有兩席；中北美洲僅有美國隊成功出線。

本屆的16強分別是：歐洲－荷蘭、克羅埃西亞、法國、波蘭、西班牙、葡萄牙、英格蘭及瑞士；南美－巴西 、阿根廷；中北美洲－美國；非洲－摩洛哥、塞內加爾；亞洲－澳洲、日本、南韓。

這是巴西隊在世界盃上第16次以小組第一的身分出線，比其他球隊至少多四次，且自1982年以來，巴西隊已經連續11屆世界盃以小組第一名出線。德國 隊世界盃12次出線，排第二，但本屆德國在小組賽中折翼，未晉級16強。

參加本屆世界盃的32支隊伍，分為八個小組進行第一階段循環賽，結果沒有一隊三戰全勝，全取9分；僅有荷蘭、英格蘭、摩洛哥三隊未嚐敗績，分別以兩勝一和，積分7分，獲得該小組首名。其他獲得小組首名的阿根廷、法國、日本、巴西、葡萄牙都是兩勝一負，積分6分。

足壇人士分析，這樣的戰績顯示本屆各隊實力接近，迄今沒有一支球隊鋒芒畢露；其次是小組賽爆冷頻頻，世界足壇排名較低的隊伍，卻可擊敗排名較高的球隊，使得歐洲的德國隊、比利時隊、丹麥隊；南美的烏拉圭隊都在爆冷後遭淘汰。

當然也不能排除戰略考量，已經兩勝穩可出線的隊伍，在第三戰保留主力球員，以免受傷。

3日起展開的淘汰賽，基本格局是歐洲隊對抗南美雙雄為主的其他各大洲球隊，由於採用淘汰賽制，輸了就回家，各隊將不再保留實力，接下來的比賽，應該比小組賽更精彩。