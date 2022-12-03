世足賽／小組賽結束 姆巴佩等5人並列金靴射手榜

姆巴佩目前以三球和另外四人並列進球榜第一。（歐新社）

世界盃 除了冠軍大力神盃之外，當屆最多進球的球員，也能獲得金靴獎的殊榮，目前小組賽48場已經進行完畢，金靴獎的競爭也十分激烈，目前一共有5名球員以3球位居領先位置。

這5位球員分別是西班牙莫拉塔（Alvaro Morata）、荷蘭加克伯（Cody Gakpo）、英格蘭拉許福特（Marcus Rashford）、法國姆巴佩（Kylian Mbappe）以及厄瓜多的瓦倫西亞（Enner Valencia），但由於厄瓜多已在小組賽出局，因此退出競爭的行列，而其他四位好手則將在淘汰賽，繼續推高自己的進球。

當然目前晉級的球隊都將會繼續比賽，比賽過程將會有許多變數，也許也會有球員在單場戴帽，一口氣就能追平目前的領先者，因此金靴的爭奪可以說是十方激烈，因為還沒有人拉開足夠差距。

賽前最被看好挑戰金靴的首推英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），他在2018年世界盃小組賽一口氣轟進五球，並在最後拿下金靴，但今年目前為止僅有四次射門機會，沒有任何進球，但卻傳出三次助攻暫居第一，進入淘汰賽他是否會再次出來接管戰局，以射門幫助英格蘭，也是十分值得期待。

過往金靴獎得主，單屆最多進球是1958年法國傳奇方丹（Just Fontaine）轟進13球，最少則是四球在1962年，當時一共有六位球員並列，也是史上唯一並列獎項，最近兩屆得獎的哥倫比亞J羅（James Rodriguez）及去年的凱恩，則都是以六球榮膺金靴。