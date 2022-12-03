我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今秋大學申請 僅4%校要求SAT、ACT成績

歐盟官員：習近平坦承清零引民怨 「學生充滿挫折」

世足賽／小組賽結束 姆巴佩等5人並列金靴射手榜

聯合新聞網／即時報導
姆巴佩目前以三球和另外四人並列進球榜第一。（歐新社）
姆巴佩目前以三球和另外四人並列進球榜第一。（歐新社）

世界盃除了冠軍大力神盃之外，當屆最多進球的球員，也能獲得金靴獎的殊榮，目前小組賽48場已經進行完畢，金靴獎的競爭也十分激烈，目前一共有5名球員以3球位居領先位置。

這5位球員分別是西班牙莫拉塔（Alvaro Morata）、荷蘭加克伯（Cody Gakpo）、英格蘭拉許福特（Marcus Rashford）、法國姆巴佩（Kylian Mbappe）以及厄瓜多的瓦倫西亞（Enner Valencia），但由於厄瓜多已在小組賽出局，因此退出競爭的行列，而其他四位好手則將在淘汰賽，繼續推高自己的進球。

當然目前晉級的球隊都將會繼續比賽，比賽過程將會有許多變數，也許也會有球員在單場戴帽，一口氣就能追平目前的領先者，因此金靴的爭奪可以說是十方激烈，因為還沒有人拉開足夠差距。

賽前最被看好挑戰金靴的首推英格蘭隊長凱恩（Harry Kane），他在2018年世界盃小組賽一口氣轟進五球，並在最後拿下金靴，但今年目前為止僅有四次射門機會，沒有任何進球，但卻傳出三次助攻暫居第一，進入淘汰賽他是否會再次出來接管戰局，以射門幫助英格蘭，也是十分值得期待。

過往金靴獎得主，單屆最多進球是1958年法國傳奇方丹（Just Fontaine）轟進13球，最少則是四球在1962年，當時一共有六位球員並列，也是史上唯一並列獎項，最近兩屆得獎的哥倫比亞J羅（James Rodriguez）及去年的凱恩，則都是以六球榮膺金靴。

2022卡達世足賽金靴射手榜
排名
球員
球隊
進球數
點球數
1

莫拉塔
（Alvaro Morata）
西班牙
3
0
1

姆巴佩
（Kylian Mbappé）
法國
3
0
1

拉許福特
（Marcus Rashford）
英格蘭
3
0
1

加克伯
（Cody Gakpo）
荷蘭
3
0
1
瓦倫西亞
（Enner Valencia）
厄瓜多
3
0

世界盃

上一則

世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場

下一則

世足賽／16強賽開踢 美國迎戰橘色軍團荷蘭

延伸閱讀

世足賽／強隊派二軍吃癟 28年來首見小組賽沒有全勝隊

世足賽／強隊派二軍吃癟 28年來首見小組賽沒有全勝隊
世足賽／格里茲曼進球不算…法國練兵翻車 不敵突尼西亞

世足賽／格里茲曼進球不算…法國練兵翻車 不敵突尼西亞
世足賽／法國練兵不敵突尼西亞 仍攜手澳洲晉級16強

世足賽／法國練兵不敵突尼西亞 仍攜手澳洲晉級16強
世足賽／姆巴佩梅開二度 法國2：1力克丹麥率先晉級

世足賽／姆巴佩梅開二度 法國2：1力克丹麥率先晉級

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽結束 各隊積分、晉級一次看

2022-12-02 14:31
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房「什麼垃圾」 被罰萬元

2022-12-01 14:48
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46

超人氣

更多 >
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔

艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷