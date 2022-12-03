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世足賽／喀麥隆踢翻「森巴兵團」 巴西史上首輸非洲隊

編譯盧炯燊／綜合2日電
巴西隊2日在世界盃足球賽G組小組賽中，雖以0比1敗給喀麥隆，但因積分領先，仍晉級16強。圖為巴西隊員(左)與喀麥隆隊員(右)在球門前混戰。(歐新社)
巴西隊2日在世界盃足球賽G組小組賽中，雖以0比1敗給喀麥隆，但因積分領先，仍晉級16強。圖為巴西隊員(左)與喀麥隆隊員(右)在球門前混戰。(歐新社)

卡達世界盃2日G組第三輪比賽，南美世界頂級球隊巴西隊以0︰1敗給非洲喀麥隆隊，「森巴兵團」在世界盃對非洲球隊全勝的戰績亦告終結。不過巴西隊早已兩勝6分在手，今戰勝負無關痛癢，輸球後仍與瑞士同得6分，且憑借一個淨勝球的優勢，以小組第一名出線，16強首戰將和南韓隊對壘。

巴西由於小組兩戰全勝穩奪晉級資格，這一仗未以最強陣容出場，目標只是力爭擊敗喀麥隆確保首名出線資格。

兩隊實力懸殊，雖然巴西主將全部缺陣，但依然是主導戰局的一方，力壓對手；而喀麥隆鮮有攻勢，在面對強敵下仍保不失，全賴艾帕西(Devis Epassy)力挽狂瀾。

在法定時間完場後，雙方皆無入球，在加時賽階段，喀麥隊長阿布巴卡爾(Vincent Aboubakar)頭球建功，最終喀麥隆1︰0爆冷擊敗巴西，儘管依然無緣晉級，卻成為世界盃史上首支擊敗巴西的非洲球隊。

巴西在過去歷屆世界盃賽，連續七場打敗非洲球隊，這個戰績至此完結，但仍以連續第11次贏得世界盃小組賽冠軍晉級16強。

喀麥隆門將伊波西賽後強調對比賽感到自豪，又指球隊全力以赴，可惜沒有晉級；主教練里格特‧宋(Rigobert Song)則說，賽前沒有意識到這是一場具有歷史意義的勝利；又說喀麥隆是參加世界盃次數最多的非洲國家之一，現在終於擊敗了巴西。

巴西隊中被視為目前世界足球壇最佳翼鋒的內馬爾(Neymar)，因為受傷未上陣，只在場邊觀戰。

同組瑞士3︰2擊敗塞爾維亞，與巴西同分但淨勝球略輸一球，以次名晉級，也是連續三屆世界盃闖進16強，6日與葡萄牙對決。在瑞士與塞爾維亞結束比賽後，各個小組賽亦告完成。

G組除巴西穩奪一席外，其餘塞爾維亞、瑞士及喀麥隆皆有機會爭搶最後一張晉級門票，因此各隊均全力以赴，最終由瑞士搭上16強尾班車。

巴西 世界盃 足球

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