世足賽／給紅牌還上前握手 裁判暖心送喀麥隆隊長出場

喀麥隆隊長阿布巴卡爾與裁判握手。（新華社）

喀麥隆2日在分組賽最後一戰遭遇巴西 ，靠著隊長阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）在傷停補時階段的頭錘進球，以1：0成為首支在世足賽上擊敗巴西的非洲球隊，不過阿布巴卡爾隨後卻因為脫衣慶祝，遭到裁判給予個人第二張黃牌換成紅牌下場，但離場前裁判也向前與他握手恭喜他的絕殺進球。

這次世足賽表現搶眼的阿布巴卡爾，2日在與巴西之戰再度扮演關鍵角色，在雙方90分鐘賽事都未能攻破彼此球門的情況下，於傷停補時階段接獲隊友傳中球後頭錘破門，但阿布巴卡爾也因為太過興奮脫掉球衣慶祝，遭到裁判給予第二張黃牌，讓他只能提前下場。

喀麥隆隊長阿布巴卡爾與裁判握手。（新華社）

不過在勝負大致底定的情況下，裁判也伸出手與阿布巴卡爾握手，恭喜他的絕殺進球，而阿布巴卡爾這一球也幫助喀麥隆拿下近20年來在世足賽的首勝，並成為首支在世足賽擊敗巴西的非洲球隊，但也是繼2006年的法國球星席丹（Zinedine Zidane）後，首位進球後遭判罰出場的球員。

對於球隊無緣晉級但仍寫下歷史性的一戰，喀麥隆總教練里格特．宋（Rigobert Song）說：「我們確實贏的比賽，但也感到失望，因為我們意識到我們本可以在這場比賽做得更好，確實有遺憾的感覺，但你必須朝積極的方向看，我對於今晚的表現感到滿意，也意識到這是歷史性的勝利，因為我們擊敗了巴西，所以我要恭喜我們的球員。」