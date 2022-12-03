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世足賽／進球數輸南韓 烏拉圭贏球仍淘汰

體育新聞組／綜合報導
世足賽H組比賽中，烏拉圭隊以2：0戰勝加納隊。（新華社）
世足賽H組比賽中，烏拉圭隊以2：0戰勝加納隊。（新華社）

烏拉圭2日在世界盃足球賽小組賽H組第3輪2：0擊退迦納，但同組的南韓2：1爆冷扳倒葡萄牙，烏拉圭在積分與淨勝球都和南韓相同的情況下，因進球數較少而與迦納一同被阻擋在16強門外。

對賽前積分3分位居H組第2的迦納而言，贏球就能直接晉級16強，並報2010年世足8強戰經PK大戰才飲恨敗給烏拉圭的一箭之仇，若被逼和就有變數；賽前積分1分H組墊底的烏拉圭則只有踢倒迦納，加上葡萄牙在同一時間登場的比賽不輸給南韓，才有機會挺進16強。

迦納開賽先發動攻勢，第16分鐘射門被擋下後差一點有機會補射入門，但被及時擋下；第21分鐘，迦納經由影像助理裁判（VAR）得到12碼罰球機會，不料阿尤（Andre Ayew）的左腳射門被烏拉圭守門員猜中方向擋下，無法為球隊先馳得點。

接著情勢改變。第26分鐘，迦納防守發生失誤，前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）趁迦納兩名後防球員漏球起腳，但被擋下，不過戴拉斯蓋塔（Giorgian de Arrascaeta）衝上前將球補頂入網，率先攻下一城。

6分鐘後，戴拉斯蓋塔又獲得一次凌空抽射良機，低角度勁射穿越迦納門將腳下再添分數，上半場結束烏拉圭2：0領先。

下半場迦納積極搶攻，第47分鐘庫杜斯（Mohammed Kudus）門前只差一步就能頂進網，但迦納防守依舊不佳，第58分鐘烏拉圭球員在禁區摔倒，幸經VAR判定迦納未犯規，迦納躲過0：3大幅落後的命運。

數分鐘後，傳來南韓2：1出乎意料之外擊敗葡萄牙的消息，烏拉圭亟需再進一球才能在積分平手下靠淨勝球晉級下一輪，因此加緊攻勢，機會不是沒有但都徒勞無功，最終在積分與淨勝球都打平下，因為進球數2比4輸給南韓而與最後16強告別。

另外一場小組賽G組賽事，瑞士以3：2踢走塞爾維亞，巴西雖以0：1敗給喀麥隆，但因積分領先，與瑞士雙雙晉級16強。

賽後根據分組積分，巴西擊敗喀麥隆，戰績為2勝1負積分6分，瑞士戰勝塞爾維亞，也是2勝1負積分6分，但因巴西進勝球多出瑞士1球，在G組排名第1，瑞士居次，雙雙晉級。

喀麥隆賽後以1勝1負1和積分4分，塞爾維亞以2負1和積分1分，分居小組第3和第4，遭到淘汰。

世足賽G組塞爾維亞對陣瑞士，終場瑞士以3：2踢贏塞爾維亞，晉級16強。圖為瑞士隊...
世足賽G組塞爾維亞對陣瑞士，終場瑞士以3：2踢贏塞爾維亞，晉級16強。圖為瑞士隊先發隊員在比賽前合影。（新華社）

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