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世足賽／「巨星殞落」德國隊返國 全隊臉色鐵青

新華社／杜哈3日電
穆勒帶著遺憾揮別德國隊，也帶走了德國足球的黃金歲月。(路透)
穆勒帶著遺憾揮別德國隊，也帶走了德國足球的黃金歲月。(路透)

德國隊最後一場比賽結束後不久，德國足協就宣佈，球隊將乘坐2日當地時間下午兩點半的航班離開杜哈，一天都不多留。3日凌晨，德國隊出現在了慕尼黑，全體一襲黑衣，氣氛肅殺，人人臉色鐵青。

德國足球大咖們一方面給球隊打氣，另一方面低估了日本隊。在命運不掌握在自己手裡的情況下，贏球的信心顯得虛弱無力。

2日凌晨，海灣球場，憤怒和失望寫在德國隊球員臉上。作為「95/96」一代球員的領銜代表，基米希（Joshua Kimmich）賽後神情落寞。

「我們回家了，真害怕自己會墜入深淵。」基米希說，「這是我職業生涯中最艱難的一天。我很難面對這種結局，因為我永遠與德國隊的失敗掛鉤。我們連著兩屆世界盃小組賽沒能出線，我不想以這種方式代表球隊。」

「我們失去了太多得分機會，這不只是運氣不好。」基米希說，「對方進攻沒有過多投入，我們就失球了。」

「在導致淘汰回家的種種因素裡，我們自己扮演了主要角色。」主帥弗利克（Hans-Dieter Flick）賽後說。

德國傳奇球星、「金色轟炸機」克洛斯特曼（Lukas Klostermann）認為，德國隊再次折戟小組賽令人非常沮喪。「德國隊配不上晉級，球隊在三場比賽中發揮非常不穩定，進攻缺乏效率。」

「德國輿論會對球隊口誅筆伐，德國足協要開始全面分析和檢討，接下來的日子會非常不好過。」克洛斯特曼說。

西方媒體對德國隊的批評毫不手軟。英國廣播公司（BBC）評論道：「世界足壇，巨星隕落。」荷蘭《共同日報》寫道：「德國大潰敗。」英國《太陽報》引用球迷在社交媒體上的討論「落井下石」：「德國出局，英國球迷樂見其成。」西班牙媒體則更多「感謝德國救了西班牙」。

德國AGF收視調查公司的數據顯示，與2018年世界盃德國隊比賽的關注度相比，本屆世界盃德國隊首場與日本隊比賽的收視率大幅下降。

德國電視一台的收視調查顯示，德國隊第二場與西班牙隊的比賽收視率還不如哥斯大黎加隊與日本隊的比賽，德國隊最後一場小組賽收視率較前兩場有所提升，但仍不及今年德國女足參加歐錦賽決賽的收視率，比往屆世界盃更是相差很多。

上任僅9個月的德國足協主席諾伊恩多夫對德國隊無緣晉級表示「極度失望」，已經宣佈下周召集弗利克、比埃爾霍夫和德國足球職業聯盟（DFL）監事會主席瓦茨克開會，對國家隊進行全面總結。

「總結不只針對這屆世界盃，甚至從2018年的失利開始算起。」諾伊恩多夫說。

諾伊爾拒絕媒體採訪。(路透)
諾伊爾拒絕媒體採訪。(路透)
德國隊抵達慕尼黑，小將穆夏拉神情失落。(路透)
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