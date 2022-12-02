世足賽／巴西不敵喀麥隆吞首敗 李察里森：是警訊

巴西2日在小組賽最後一場落敗，雖然仍取得晉級資格，但前鋒李察里森表示這是個警訊。圖為李察里森在賽前熱身。（路透）

「森巴軍團」巴西 今天在分組賽最後一戰遭遇喀麥隆，在球隊做出陣容上的調整下，最終在傷停補時階段遭到喀麥隆阿布巴卡爾（Vincent Aboubakar）進球，以0：1吞下本屆賽事首敗，儘管仍是以些微差距搶下分組龍頭，但今天在場邊觀戰的李察里森（Richarlison）就強調，這對球隊來說是個警訊。

被視為今年奪冠最大熱門的巴西，在分組賽前兩戰分別以2：0擊敗塞爾維亞、1：0擊敗瑞士後已率先晉級16強，這也讓巴西在最後一場與喀麥隆之戰做出人員上的調整，讓主力球員得以輪休，儘管最終以0：1吞下首敗，但在瑞士也僅以1球差距擊敗塞爾維亞的情況下，巴西仍是靠著得失球1球差距拿下分組龍頭，並將在16強賽對上南韓 。

儘管仍是以分組龍頭晉級到16強，但今天在場邊觀戰的李察里森也說：「這對我們來說是個警訊，每場比賽你都要努力去踢，我們需要在這100分鐘的時間裡保持專注，因為你沒有時間後悔，再過兩天就是淘汰賽，我們不能再出現這樣的失誤。」

對於巴西來說更大的損失是後衛泰利斯（Alex Telles）在今天比賽中受傷，成為球隊近期的第四位傷兵，其中包括了陣中頭號大將內馬爾也仍在養傷等待歸隊，談到內馬爾的狀況時，李察里森說：「球隊還在觀察他的狀況，但他今天的訓練已經取得進展，我們希望他回來，隨著他的歸隊，我們鋒線實力將會大幅提升，一切狀況都會變得更好。」