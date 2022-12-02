世足賽／烏拉圭贏球仍遭淘汰 蘇亞雷斯掩面痛哭

烏拉圭出局，蘇亞雷斯相當痛苦。（歐新社）

在2日進行的卡達世界盃 H組最後一輪小組賽中，兩屆世界盃冠軍烏拉圭隊以2：0戰勝「非洲之星」迦納隊。但由於同組的南韓 隊意外擊敗葡萄牙隊，積分和淨勝球均相同的烏拉圭隊因進球數少而遺憾出局。

這是烏拉圭與迦納時隔12年再次在世界盃賽場相遇。2010年世界盃四分之一決賽中，烏拉圭隊當家球星蘇亞雷斯（Luis Suarez）門線上的手球擋住了迦納隊的必進之球，最終導致迦納人的晉級夢想破滅。迦納隊至今仍對此耿耿於懷，其後衛吉庫（Alexander Djiku）在接受媒體採訪時表示，12年前被淘汰的經歷，將激勵迦納球員在卡達戰勝烏拉圭隊。

烏拉圭出局，蘇亞雷斯相當痛苦。（美聯社）

前兩輪比賽烏拉圭隊一平一負，未進一球，距離打破1974年世界盃僅入一球的隊史紀錄僅有一步之遙。而迦納隊此前一勝一負，此役獲勝可確保晉級。 開場第15分鐘，迦納隊獲得破門良機，庫杜斯（Mohammed Kudus）在補射時被烏拉圭隊門將羅契（Sergio Rochet）撲倒，幫助球隊獲得點球，而阿尤（Andre Ayew）射出的點球被撲出，烏拉圭逃過一劫。

第25分鐘，蘇亞雷斯打門，門將撲救脫手，戴拉斯蓋塔（Giorgian de Arrascaeta）頭球補射破門，打入烏拉圭本屆世界盃首粒進球。第31分鐘，蘇亞雷斯挑球轉移送助攻，德阿拉斯凱塔掃射完成梅開二度，幫助烏拉圭隊上半場取得兩球領先。

易邊再戰，迦納隊發起多輪反擊，但烏拉圭人在中場很好地組成一道防守屏障，屢屢化解對手的攻勢。最後時刻，希望取得更多進球的烏拉圭人孤注一擲全線出擊，但因體能下降未能如願，2：0的比分也被保持到終場。

儘管積分、淨勝球與南韓隊相同，但由於進球數少於對手，烏拉圭人不得不就此告別本屆世界盃。賽後，蘇亞雷斯、卡瓦尼（Edinson Cavani）等老將淚灑賽場，這極有可能成為他們的世界盃「絕唱」。

卡瓦尼淚灑賽場。（路透）

烏拉圭隊主帥阿隆索（Diego Alonso）對比賽結果頗為不滿，他認為烏拉圭隊一次禁區內進攻倒地，裁判未判罰點球有失公平。「我們已經為了本場比賽以及如何進入淘汰賽付出了一切，但判罰影響了最終的結果。這就是足球 ，我們祗得帶著不好的記憶回家了。」

阿隆索表示，烏拉圭隊如果能在前兩場多爭取積分，命運完全有可能被改寫。「但現在找藉口已經毫無價值了，我對球員們也沒有什麼可抱怨的，他們踢了一場偉大的比賽。我們打出了自己的風格，做到了放手一搏。」