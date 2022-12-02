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進球數不及韓國 烏拉圭勝迦納仍無緣世足16強

中央社杜哈2日綜合外電報導
烏拉圭球星德．阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）衝上前將球補頂入網，率先攻下一城。美聯社
烏拉圭球星德．阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）衝上前將球補頂入網，率先攻下一城。美聯社

烏拉圭今天在世界盃足球賽小組賽H組第3輪2比0擊退迦納，但同組的韓國2比1爆冷扳倒葡萄牙，烏拉圭在積分與淨勝球都和韓國相同的情況下，因進球數較少而與迦納一同被阻擋在16強門外。

影片來源：youtube/Fox Soccer

這場比賽結束後，葡萄牙在H組以2勝1負積分6分排名第1，韓國1勝1和1負積分4分排在第2，烏拉圭戰績和積分與韓國完全相同，但入球數2球不敵韓國的4球落居第3，迦納1勝2負積分3分墊底。

這場比賽在杜哈南方沃克拉市（Al-Wakrah）賈諾布體育場（Al Janoub Stadium）開踢。對賽前積分3分位居H組第2的迦納而言，贏球就能直接晉級16強，並報2010年世足8強戰經PK大戰才飲恨敗給烏拉圭的一箭之仇，若被逼和就有變數；賽前積分1分H組墊底的烏拉圭則只有踢倒迦納，加上葡萄牙在同一時間登場的比賽不輸給韓國，才有機會挺進16強。

迦納開賽先開啟攻勢，第16分鐘射門被擋下後差一點有機會補射入門，但被及時擋下；第21分鐘，迦納經由影像助理裁判（VAR）得到12碼罰球機會，不料亞尤（Andre Ayew）的左腳射門被烏拉圭守門員猜中方向擋下，無法為球隊先馳得點。

接著情勢改變。第26分鐘，迦納防守發生失誤，前鋒蘇亞雷斯（Luis Suarez）趁迦納兩名後防球員漏球起腳，但被擋下，不過德．阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）衝上前將球補頂入網，率先攻下一城。

6分鐘後，德．阿拉斯卡埃塔又獲得一次凌空抽射良機，低角度勁射穿越迦納門將腳下再添分數，上半場結束烏拉圭2比0領先。

下半場迦納積極搶攻，第47分鐘庫杜斯（Mohammed Kudus）門前只差一步就能頂進網，但迦納防守依舊不佳，第58分鐘烏拉圭球員在禁區摔倒，幸經VAR判定迦納未犯規，迦納躲過0比3大幅落後的命運。

心急如焚的迦納於第79、81分鐘分別都有破門機會，但一射偏一遭擋，仍然無法破蛋。

數分鐘後，傳來韓國2比1出乎意料之外擊敗葡萄牙的消息，烏拉圭亟需再進一球才能在積分平手下靠淨勝球晉級下一輪，因此加緊攻勢，機會不是沒有但都徒勞無功，最終在積分與淨勝球都打平下，因為進球數2比4輸給韓國而與最後16強告別。

韓國將在美東時間5日下午2時的16強淘汰賽對上G組第1名球隊，葡萄牙則於6日下午2時面對G組第2名隊伍。

足球 世界盃

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