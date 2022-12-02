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世足賽／朴智星預言南韓1：0勝葡萄牙 孫興慜是關鍵

記者陳宛晶／即時報導
前南韓國腳朴智星。(路透)
前南韓國腳朴智星。(路透)

南韓今天將一搏葡萄牙，力拚H組出現的渺茫生機，前國腳朴智星預言這一戰的結果，「我希望是1：0，就和20年前一樣。」

朴智星參與過3屆世界盃，2002年日、韓聯合主辦的賽事中，就曾有與葡萄牙同組的經驗，當時就是靠他的進球以1：0贏球；相隔20年，在韓葡之戰前夕，預言此戰結果，朴智星給出熟悉的比分。

回想20年前面對葡萄牙，朴智星表示，「當時選手都知道葡萄牙是支很強的隊伍，但隨著第一場、第二場比賽踢下來，開始累積了信心。」

他也提到本屆賽事，南韓面對烏拉圭、迦納雖然都沒贏（1和1敗），但其實都有不俗表現，今晚面對葡萄牙之戰，必須最大化施加壓力給對手，也要冷靜面對對手攻勢，「重點就是選手要有信心，相信自己可以贏，我相信最終會贏的。」

朴智星點名今天的關鍵會是孫興慜，「我希望他不要給自己太大壓力，有沒有他在場上，對南韓有很明顯的差異，我認為他在今天的比賽會扮演最重要的角色。」

南韓的H組形勢並不樂觀，必須擊敗葡萄牙才有出線可能，且生殺大權掌握在烏拉圭與迦納之戰手中，迦納贏球仍將淘汰南韓，和局或烏拉圭贏球，南韓才有機會透過淨勝球、總進球數取得晉級門票。

南韓 世界盃

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