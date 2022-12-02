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世足賽／關鍵戰遇家鄉 南韓外教：將會唱葡萄牙國歌

記者劉肇育／即時報導
南韓總教練班托是葡萄牙籍。（路透）
南韓總教練班托是葡萄牙籍。（路透）

卡達世足賽2日將上演分組賽最後4場賽事，其中南韓將遭遇已經晉級16強的葡萄牙，在葡萄牙可能進行練兵的情況下，南韓則將全力搶勝力拚晉級，後衛金英權就強調，球隊除了要延續前兩場比賽的激情演出外，更需要一些運氣加持，就有機會創造奇蹟。

南韓在分組賽首戰逼平烏拉圭後，第二戰面對迦納卻意外敗北，還引發與裁判間的爭議事件，不過在無法改變輸球事實的情況下，南韓球員也都將專注力放在最後一場迎戰葡萄牙的賽事。

葡萄牙在已經晉級16強的情況下，儘管表態仍希望爭取分組龍頭，但也不排除在今天進行練兵，不過南韓也不敢掉以輕心，後衛金英權就說：「他們擁有許多才華洋溢的球員，為了阻止他們，我們必須以整個團隊應戰，我們前兩場比賽打得相當激情，明天必須延續下去，但也需要一些運氣，如果我們能做到這些，就有機會創造奇蹟。」

對於將領軍對抗家鄉球隊，南韓葡萄牙籍總教練班托（Paulo Bento）球員生涯的最後一場國際賽就是在2002年時與南韓交手，他直言儘管今晚自己對於南韓國歌肯定有不少感情，但他也將會唱葡萄牙國歌，「我生為葡萄牙人，死也為葡萄牙人，我為我的國籍感到自豪，但也為執教這些球員4年感到驕傲。」

南韓

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