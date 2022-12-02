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世足賽／哥斯大黎加差點就晉級：做了3分鐘的好夢

記者陳宛晶／即時報導
哥斯大黎加球星瓦加斯。（美聯社）
哥斯大黎加球星瓦加斯。（美聯社）

卡達世足賽E組1日經歷7次排名變動，最終才由日本、西班牙拿下晉級門票，過程中以哥斯大黎加2：1領先德國的3分鐘期間最驚心動魄，哥國最終仍遭淘汰，瓦加斯（Juan Vargas）難掩失落，「我們不想打包，我們有那麼幾分鐘是可以晉級的。」

E組至最後一輪賽前沒有任何球隊確定晉級或出局，原先評估最穩的西班牙，其實險些出局，就在哥、德之戰第70分鐘時，瓦加斯起腳破門，隨後被改記為德國門將諾伊爾（Manuel Neuer）的烏龍球，這一球帶給哥斯大黎加2：1領先。

若1日日本擊敗西班牙、哥斯大黎加擊敗德國，則晉級球隊會是日本、哥斯大黎加，西班牙、德國雙雙遭到淘汰，但奇蹟劇本只上演3分鐘，德國在第73分鐘進球，再度改變排名。

西班牙教頭恩里克（Luis Enrique）賽後坦言，並不知道曾出現過會被淘汰的瞬間，「為什麼？在何時？如果我知道，我可能會心臟病發。」

哥斯大黎加經歷短短3分鐘的美好夢境，瓦加斯表示，「我們在那個瞬間有進入16強的資格，言語無法表達當下的感覺。」

哥斯大黎加總教練蘇亞雷斯（Luis Fernando Suarez）表示，輸給德國心服口服，但自家選手也有表現精采之處，「我希望我們抬頭挺胸離開。」他也提到，哥斯大黎加雖進入世界盃，顯然與其他各國仍有一段差距，「雖然在我們的地區出線，但其他國家進步更多，也看到其他國家教頭不同的嘗試。」

德國 日本 心臟病

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