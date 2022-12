世足賽／哥斯大黎加差點就晉級：做了3分鐘的好夢

卡達世足賽E組1日經歷7次排名變動,最終才由日本 、西班牙拿下晉級門票,過程中以哥斯大黎加2:1領先德國 的3分鐘期間最驚心動魄,哥國最終仍遭淘汰,瓦加斯(Juan Vargas)難掩失落,「我們不想打包,我們有那麼幾分鐘是可以晉級的。」

E組至最後一輪賽前沒有任何球隊確定晉級或出局,原先評估最穩的西班牙,其實險些出局,就在哥、德之戰第70分鐘時,瓦加斯起腳破門,隨後被改記為德國門將諾伊爾(Manuel Neuer)的烏龍球,這一球帶給哥斯大黎加2:1領先。

若1日日本擊敗西班牙、哥斯大黎加擊敗德國,則晉級球隊會是日本、哥斯大黎加,西班牙、德國雙雙遭到淘汰,但奇蹟劇本只上演3分鐘,德國在第73分鐘進球,再度改變排名。

How group E standings changed over the course of 90 minutes.#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/nuObKRMCBi