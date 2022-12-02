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世足賽／美戰荷蘭 普利西奇要帶傷上陣

編譯洪毅／綜合1日電
美國迎戰伊朗時，24歲的前鋒普利西奇(躺地者)遭到碰撞受傷，他3日將忍痛迎戰荷蘭。(新華社)
美國迎戰伊朗時，24歲的前鋒普利西奇(躺地者)遭到碰撞受傷，他3日將忍痛迎戰荷蘭。(新華社)

在卡達29日的世足賽場上，美國在迎戰伊朗時，24歲的前鋒普利西奇(Christian Pulisic)上半場踢進該場比賽唯一一分，卻也遭到碰撞受傷；儘管如此，他依然矢言要在3日的16強賽事出線，迎戰荷蘭。

普利西奇在踢進致勝一球的時候，與伊朗守門員貝蘭萬德(Alireza Beiranvand)發生嚴重碰撞，直接命中他的下腹部，看似十分疼痛，不久後送醫診斷，卻認為骨盆挫傷，已經出院不過需要每日觀察。

普利西奇1日受訪時說，當下受傷的感覺確實「非常疼痛」，對於外界起初對傷勢的擔憂，甚至是否影響「生殖功能」時，他說：「怎麼說，我沒有傷到『蛋蛋』」，「我很好，那時確實非常疼痛，而骨頭就能在那樣的時候保護你」。

普利西奇表示，他在前往醫院的途中一直看手機關注與伊朗的賽事，是個「瘋狂的經歷」，「當時的情緒實在是很昂揚，就像是我要盡一切所能，繼續下場踢球」，在醫院接受各種檢查時，讓他「感到心煩，因為這增加我關注比賽的壓力」。

普利西奇說，當時的經歷「現在回想已經有些模糊了」，不過當終場哨音吹響時，「顯然我是非常開心的」。

普利西奇不單試圖安撫外界憂慮，還說他要「盡一切所能，與隊醫們合作，確保我能繼續上場」。

本屆世足賽代表美國出戰的球隊雖然球技優越，但是年輕而缺乏經驗，如果普利西奇無法上場，將是隊伍的重大損失。到目前為止，美國隊在世足賽只踢進兩分，除普利西奇外，另外一球由前鋒維阿(Timothy Weah)21日對戰威爾斯時踢進。

另一方面，美國對戰荷蘭，若戰勝，將是美國2002年世足賽以來首次晉級半準決賽，還能一掃2018年甚至無法參加世足賽的憋屈。

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