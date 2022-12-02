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世足賽／比利時球運不濟 首絕緣16強 克羅埃西亞、摩洛哥皆晉級

記者張聲肇／綜合報導
比利時的盧卡庫痛失三次進球的機會，致使該隊從1998以來，首次未踢進16強。(新華社)
比利時的盧卡庫痛失三次進球的機會，致使該隊從1998以來，首次未踢進16強。(新華社)

比利時的盧卡庫(Romelu Lukaku)1日臨門一挺未能建功，終場0：0與克羅埃西亞戰成平手，後者分組第二名，和第一名的摩洛哥一起晉級16強，比利時隊是1998以來，首次沒有踢進16強複賽。

比利時隊的教練馬丁尼茲(Roberto Martinez)隨即宣布辭職，離開已擔任六年的國足教練職後，可能重返職業球隊當教練。

盧卡庫本來是得分好手，但最近才從傷勢復原，後半場奉命進場建功，卻痛失三次進球機會，尤其是最後幾秒那一球，隊友哈扎德(Thorgan Hazard)長傳給門桿前不到2公尺的他，胸膈頂球沒頂進門，彈回門前，被克羅埃西亞守門員利瓦科維奇(Dominik Livakovic)接住。

另一次是對方守門人幾乎不在，他把球都踢到門桿內了，卻仍彈出。

還有一次，德布勞內(Kevin De Bruyne)長傳過來的球，他在門口「頭攻」不進，球越過門頂飛出。

馬丁尼茲說，「我們可以3比0贏得這場比賽的。盧卡庫的動作很不錯，進退得宜，可惜錯失最後良機，球碰桿後進球得分和碰桿後彈出不得分，差別太大了。」

進入16強複賽的克羅埃西亞，5日將和日本對壘，教練達利奇(Zlatko Dalić)說，他指導的是新手老手分配得宜的隊伍，滿是老將的比利時隊沒有多闖出些進球的機會，「是我們運氣好。」

比利時隊素有「黃金世代」的美稱，因為隊員當中有六名具有100場以上的出賽經驗，但2018年世足賽第三名成績歸國後，就面臨分裂的危機。這次來到卡達後，仍不時傳出內鬥的消息，前三場比賽只得到一分，希望最精采表現的保留到最後才亮出，現在已太遲了。

大腿和腿筋受傷復元不久的盧卡庫在1比0贏加拿大那場沒有出賽；0比2輸摩洛哥那場，比賽81分鐘後才臨危受命；1日和克羅埃西亞之戰，也是下半場才進場；盧卡庫進場後，總算給對方守門員有壓力了，但仍三攻不進門。

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