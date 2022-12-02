世足賽／死亡之組爆泠 日本踢進16強 德慘遭淘汰 西班牙晉級

日本踢贏西班牙，17號田中碧在亂軍之中進球。(路透)

世界盃 小組賽E組第三輪比賽，日本 1日以2︰1反超擊敗歐洲勁旅西班牙，以小組首名出線16強，創造了奇蹟；同組另一場比賽，曾是冠軍的德國 以4︰2擊敗哥斯大黎加，與西班牙同是1勝1平1負，但計算得失球率後，西班牙得以驚險晉級，德國出局，連兩屆世足止步於小組賽。

因為有西班牙及德國這兩支世界頂級球隊同組，E組早被喻為死亡之組，加上在比賽前，E組四隊都有可能晉級，任何一個賽果、一個入球都會改變各隊出線機會，由於是同一時間開賽，可以說是未到最後一刻，結果難料。

日本在世界盃小組賽出線晉級16強，球迷開心極了。(Getty Images)

然而日本先後擊敗這兩支勁旅，連續兩屆晉級16強；日本在16強淘汰賽決鬥F組次名的克羅埃西亞，西班牙則與F組首名的摩洛哥隊對決。

日本首戰2︰1擊敗德國隊被喻為爆冷，第二場意外不敵哥斯大黎加，今仗對西班牙有非贏不可或是起碼要踢平的壓力，上半場西班牙領先1︰0，下半場日本大變陣，堂安律及田中碧先後勁射入網，最終日本以2︰1擊敗西班牙。值得注意的是，日本擊敗德國，其中一球也是由堂安律射入。

日本踢贏西班牙，17號田中碧在亂軍之中進球。(新華社)

今場對西班牙有近半隊主力調動，上半場西班牙領先1︰0，但日本隊下半場連入兩球，以兩勝一負得6分首名出線。

日本隊主帥森保一(Moriyasu Hajime)賽後表示，對於亞洲和日本來說，日本隊先後戰勝德國及西班牙這兩支世界頂級球隊，給了極大信心去爭標，也感到非常高興。但還有很多東西需要學習，但亞洲可以在世界舞台上獲勝，日本可以在世界舞台上獲勝。

日本隊表現奇蹟，在世界盃小組賽出線晉級16強，球迷手持「突破」標語。(路透)

至於德國對哥斯大黎加，德國賽前以1分包尾，這一輪對哥斯大黎加非勝不可，至於哥斯大黎加就手握3分，出線形勢比德國還要好。在背水一戰的壓力下，德國一開始就搶攻。德國上半場以1︰0領先，下半場一度遭哥斯大黎加反超2︰1，但最終以4︰2取勝。

西班牙與德國同得4分，但計算得失球率，西班牙淨得球為6，德國為0，連續兩屆無緣出線16強。