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世足賽／「最強7號」對決 南韓爭16強 葡萄牙攔路擋道

中央社／台北2日電
南韓隊長孫興慜。(新華社)
南韓隊長孫興慜。(新華社)

卡達世界盃足球賽南韓在小組賽拿下1和、1負，在H組勝場還未開胡，美東時間12月2日早上十點他們不僅要力求在本屆世界盃的勝場開胡，也為了16強門票而戰，而攔路擋道的是由C羅領軍的葡萄牙。

2022卡達世界盃今天將由H組的南韓出戰葡萄牙，同一時間則是另外2支隊伍迦納與烏拉圭捉對廝殺，2日下午兩點，「森巴軍團」巴西則要對上喀麥隆，瑞士則和塞爾維亞交鋒。

葡萄牙隊長C羅。(路透)
葡萄牙隊長C羅。(路透)

歐洲「最強7號」C羅（Cristiano Ronaldo）與「最強7號」7號孫興慜對決。葡萄牙在小組賽前2戰都拿下勝利，不僅以積分6分獨走，今天只要不輸，就篤定以分組第1晉級16強，而南韓只剩一線生機，還得人助天助，除得擊敗葡萄牙，還得祈禱另一邊迦納不能贏球，才有機會靠著淨勝球「超車」搭上晉級末班車。

至於目前以1勝、1負暫居H組第2的「黑星」迦納，面對兩度在世界盃奪冠的南美勁旅烏拉圭，對迦納而言，最簡單的結局就是勝利、晉級，倘若不慎被烏拉圭逼和，還得看另一邊戰局的臉色。

同樣沒有退路的烏拉圭，仍有機會上演「敗部復活」，只要他們踢倒迦納，加上葡萄牙幫忙擊敗南韓，他們將與葡萄牙攜手闖進淘汰賽。

南韓隊2日對上葡萄牙隊，不僅要力求在本屆世界盃的勝場開胡，也為了16強門票而戰。...
南韓隊2日對上葡萄牙隊，不僅要力求在本屆世界盃的勝場開胡，也為了16強門票而戰。（路透）

至於G組戰局與H組幾乎如出一轍，帶著2勝領頭的巴西，已提前確定出線，而喀麥隆必須擊敗巴西，才有晉級生機。

不過這對喀麥隆來說恐怕並不容易，除了對手是世界足球強權的巴西，加上本屆在內，他們已在世界盃連9戰不勝，且要不是上一戰和塞爾維亞以3比3踢和，他們已累積苦吞8連敗。

至於握有1勝優勢的瑞士，小組賽最後一戰面對塞爾維亞，只要他們不敗（贏或踢平），就能挺進16強，而塞爾維亞則沒有太多選擇，只有勝利才有機會帶領他們脫困出線。

世界盃 巴西 南韓

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