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世足賽／執教如「斑馬」黑轉白 日主帥被罵翻又捧上天

記者蘇志畬／即時報導
日本監督森保一這屆世足賽堪稱「斑馬」，帶隊表現黑了又白、白了又黑。（美聯社）
日本監督森保一這屆世足賽堪稱「斑馬」，帶隊表現黑了又白、白了又黑。（美聯社）

日本監督森保一在本屆世界盃足球賽堪稱「斑馬」，帶隊表現黑了又白、白了又黑，擊敗西班牙以分組第一之姿晉級16強終於揚眉吐氣，不僅獲得首相賀電，也宣示目標打進8強，「讓大家看到新的風景」。

世足開踢前，森保一的帶隊方式被評調度不佳、愛用固定選手等，但當第一場以2：1逆轉德國後，網友開始紛紛道歉，然而下一場以0：1意外輸給哥斯大黎加，謾罵聲又起，而隨著又演出「森保一魔術」，在下半場逆轉西班牙，搶下分組一，網上又是一片歌功頌德。

日本首相岸田文雄也特別致電給森保一，向他祝賀，「監督，現在日本完全沸騰起來了，大家都很感謝你們帶來的勇氣與元氣，球隊的簽名球衣我就掛在辦公室裡，接下來也會繼續為你們應援，下一場比賽加油了。」

森保一賽後坦言，當球隊落後時，心中確實想起1993年沒能踢進會內賽的「杜哈悲劇」，「不過看到球員還在努力爭球，我就知道新時代已然到來。」雖然比賽中間傳來德國贏球消息，不過森保一表示：「雖然平手就可以晉級，但我認為需要如果沒辦法贏，就沒辦法有所突破。」

日本接下來要在16強賽對上克羅埃西亞，森保一也立下目標，「過去從未踢進8強，這次選手在世界的舞台上看見新的景色，我們也希望能夠以8強以上的成績寫下新的紀錄。」

日本監督森保率日本打進16強，獲得首相賀電。（美聯社）
日本監督森保率日本打進16強，獲得首相賀電。（美聯社）

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