世足賽／對戰阿根廷不畏懼 澳洲球員：梅西只有1個

梅西。（新華社）

卡達世足賽已有6組16強對戰組合出爐，其中「袋鼠軍團」澳洲 接下來將遭遇梅西 （Lionel Messi）領軍的阿根廷，後衛迪基尼克（Milos Degenek）就強調，儘管他認為梅西是史上最偉大的球員，但他依舊只是一個人。

澳洲在日前擊敗丹麥後重返16強舞台，已追平隊史最佳成績，不過接下來他們將在16強賽碰上狀態火熱的阿根廷，以及被不少澳洲球員景仰的梅西，其中就包括後衛迪基尼克，「我一直很喜歡梅西，並認為他是有史以來最偉大的球員，但與他對抗我不會稱為榮幸，因為他依舊只是一個人，就跟我們一樣。」

迪基尼克強調，能夠踢進世足賽的16強，本身就是莫大的榮譽，但不論對手是梅西還是由另一名世界頂尖前鋒萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）領軍的波蘭，他們都不會感到畏懼。

而在與丹麥之戰踢進關鍵球的萊基（Mathew Leckie），在談到與阿根廷對戰時也說：「這是一場90分鐘的比賽，也許會是120分鐘，因為這是一場淘汰賽，沒有人會料到我們能來到這裡，我們將會把一切壓力都拋給他們，對我們來說這是一場沒有壓力的比賽。」