世足賽／認了德國「射門效率低」主帥：未來向西班牙看齊

德國教頭承認早早出局的原因之一就是射門效率低，檢討輸球外也未來也須向西班牙看齊。（路透）

德國 在世界盃足球 賽出局，連兩屆無緣16強。教頭弗利克說，德國隊有足夠實力成為一支強隊，但目前防守乏力，未來須向西班牙看齊，將調整訓練方式，並聚焦新生代。

「德國坦克」昔日靠著嚴謹防守4度贏得世足賽冠軍，但今年和2018年一樣在小組賽階段就提前打包回家。

德國在2022年卡達世界盃足球賽小組賽首戰爆冷以1：2敗給日本 ，第2戰1：1與西班牙踢平，1日第3戰對上哥斯大黎加，德國終於以4：2拿下一勝。不過日本以2：1爆冷擊敗西班牙，成功晉級16強；西班牙與德國積分相同，但在淨勝球數取勝，使得德國出局。

路透報導，弗利克（Hansi Flick）被問到德國需要調整哪些方面才能再度躋身世界強隊之列時說，需要向西班牙看齊，以紮實的戰術基礎打造出一支年輕隊伍。

弗利克告訴記者：「我們確實有來自頂尖球隊的球員，也確實有才能。至於德國足球的未來發展，我們需要以不同的方式訓練。」

「我們多年來一直在講新門將和邊後衛…但我們向來的強項是防守。我們需要在基礎下功夫。」

「西班牙善於培養年輕球員，他們非常清楚自己的戰術。未來10年，我們需要聚焦新一代足球員。」

德國在小組賽的前兩戰只進帳2球，弗利克不想「找藉口」，但他承認早早出局的原因之一就是射門效率低。

弗利克也不願歸咎於西班牙輸給日本。他說：「我不在乎其他球隊，這完全是我們的責任。看看比賽表現和進球數就知道，一切都是我們的錯。」

「我相信我們在對上西班牙的時候曾有機會。人必須把握住機會，1日的情況本可有所不同。」

儘管德國整體上還在琢磨，但也有新血加入，例如處於大部分攻勢核心的穆夏拉（Jamal Musiala）。

弗利克說：「很難單獨挑出一位球員來講，但很遺憾像穆夏拉這樣的球員無法繼續在這屆世足賽征戰。」

「他非常棒，他的球技和緊迫盯人，表現很出色。在接下來幾年裡，我們確實人才輩出，朝正確方向前進，但我們真的必須聚焦在培訓方法。」