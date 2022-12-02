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世足賽／連斬2冠軍隊 日本寫3大紀錄

記者蘇志畬／綜合報導
日本擊敗西班牙，創下亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊、最低控球率、單屆兩場逆轉秀，三大驚奇紀錄。（美聯社）
日本擊敗西班牙，創下亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊、最低控球率、單屆兩場逆轉秀，三大驚奇紀錄。（美聯社）

日本在2022卡達世界盃足球賽E組分組賽大爆冷，擊敗德國、西班牙兩支冠軍隊，而且兩場都以2：1贏球，複製下半場逆轉的勝利模式，創下亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊、最低控球率、單屆兩場逆轉秀，三大驚奇紀錄。

日本首戰對上德國在上半場0：1落後，下半場靠著堂安律、淺野拓磨連續進球拿下勝利，1日的分組賽最終戰，日本同樣上半場先丟球，然而下半場換堂安律在第48分鐘扳平、田中碧第51分鐘破網逆轉勝。

在今年之前，亞洲國家在世界盃僅三次擊敗過前冠軍隊，分別是1966年北韓勝義大利、2002年南韓勝義大利、2018年南韓贏德國，卡達世足賽單屆就出現三次，包沙烏地阿拉伯2：1殺阿根廷，日本為史上首支單屆兩隊擊敗冠軍隊的亞洲隊伍。

而對西班牙之戰，球幾乎都掌握在西班牙腳下，日本全場控球率僅17.7%，卻能寫下逆轉奇蹟，控球率也創下世界盃史上最低的紀錄。

而且自1966年世界盃開始進行詳細紀錄以來，只有兩場比賽的球隊在傳球超過700次之下還輸球，那就是本場的西班牙以及上周的德國。

而日本這兩場逆轉秀也並列另一紀錄，世界盃過去僅有兩隊在單屆兩度克服上半場落後贏球，那就是1938年巴西、1970年德國。

日本擊敗西班牙，創下亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊、最低控球率、單屆兩場逆轉秀，三大...
日本擊敗西班牙，創下亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊、最低控球率、單屆兩場逆轉秀，三大驚奇紀錄。（美聯社）

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