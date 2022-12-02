世足賽／本屆最大黑馬 澳洲全隊身價倒數卻晉級

萊基是澳洲致勝最大功臣。（歐新社）

澳洲 靠著萊基（Mathew Leckie）在下半場第60分鐘破門，最終以1：0氣走丹麥，在D組以2勝1敗，6分積分贏過丹麥、突尼西亞成功突圍，這也是自2006年後首度挺進16強，被視為本屆最大黑馬。

澳洲今年在世界盃 亞洲區12強預賽踢得不是很順利，直到附加賽才拿下世界盃32強資格。媒體統計，世界排名僅38名的澳洲，團隊身價只有3730萬歐元，是這次32隊中排名29，同屬D組的法國身價10億歐元排第3，丹麥3.53億歐元排第14，突尼西亞6240萬歐元排第27。

澳洲主帥阿諾德（Graham Arnold）賽後接受訪問時開心的表示，「這就是世界盃的目的，他把國家團結起來，人們臉上露出笑容讓我們感到自豪，這是澳洲第一次在世界盃連贏兩場。」阿諾德也提到2006年的澳洲隊，「2006年黃金世代得了4分，我們這屆拿了6分，也許大家可以討論這是新的黃金世代。」

致勝功臣萊基賽後也表示：「我們一直有遠大的夢想和目標，所以進入會內賽時，一直想著脫穎而出晉級16強，沒想到真的做到了。我得分時的慶祝，讓大家的情緒都釋放了。」「我的頭可能被打了100次。」萊基說。