世足賽／別叫黃金世代…比利時門神：我們沒贏任何東西
「歐洲紅魔」比利時今天在與克羅埃西亞踢平後止步於16強，對於上屆季軍今年卻在分組賽就止步，比利時當家門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）就表示，希望各界不要再稱呼他們為「黃金世代」，因為他們什麼也沒有贏下。
陣容豪華的比利時在卡達世界盃足球賽前一度被看好有機會問鼎冠軍，不過分組賽3場比賽最終僅拿下1勝2和，繼1998年後再度無緣16強，讓比利時國內掀起一片檢討聲浪。
而在與克羅埃西亞之戰多次在門前撲救成功，讓比利時避免落入落後局面的當家門神庫爾圖瓦就直言，球隊確實沒有在這次賽事中踢出好表現，「我們肯定不想被淘汰，但3個對手也都不好對付。」
庫爾圖瓦指出，儘管比利時首戰擊敗加拿大，但比賽內容卻配不上勝利，而與摩洛哥之戰遭逼平更是顯現球隊目前的狀態就是如此，對戰克羅埃西亞的關鍵戰即使全隊都不想輸球，但卻是運氣不佳、兩次命中門柱，「我們盡一切努力想要贏球，但最後還是發生了這樣的狀況。」
對於外界認為比利時的「黃金世代」已全面瓦解，庫爾圖瓦也強調他們一開始就不以黃金世代自居，「請大家不要再稱呼這支比利時為黃金世代，因為我們沒有贏下任何東西。我們確實有很多天賦，更有許多在歐洲各級聯賽效力的優秀球員，但現在我們必須繼續向前進，備戰接下來的歐洲盃資格賽。」
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