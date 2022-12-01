世足賽／別叫黃金世代…比利時門神：我們沒贏任何東西

比利時當家門神庫爾圖瓦不以黃金世代自居。（歐新社）

「歐洲紅魔」比利時今天在與克羅埃西亞踢平後止步於16強，對於上屆季軍今年卻在分組賽就止步，比利時當家門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）就表示，希望各界不要再稱呼他們為「黃金世代」，因為他們什麼也沒有贏下。

陣容豪華的比利時在卡達世界盃足球 賽前一度被看好有機會問鼎冠軍，不過分組賽3場比賽最終僅拿下1勝2和，繼1998年後再度無緣16強，讓比利時國內掀起一片檢討聲浪。

而在與克羅埃西亞之戰多次在門前撲救成功，讓比利時避免落入落後局面的當家門神庫爾圖瓦就直言，球隊確實沒有在這次賽事中踢出好表現，「我們肯定不想被淘汰，但3個對手也都不好對付。」

庫爾圖瓦指出，儘管比利時首戰擊敗加拿大 ，但比賽內容卻配不上勝利，而與摩洛哥之戰遭逼平更是顯現球隊目前的狀態就是如此，對戰克羅埃西亞的關鍵戰即使全隊都不想輸球，但卻是運氣不佳、兩次命中門柱，「我們盡一切努力想要贏球，但最後還是發生了這樣的狀況。」