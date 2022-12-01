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世足賽／王牌盧卡庫放槍 比利時遭淘汰 隊友：不怪他

中央社／杜哈1日綜合外電
比利時隊球員盧卡庫（左）在比賽中射門（新華社）
比利時隊球員盧卡庫（左）在比賽中射門（新華社）

比利時世足國家隊王牌前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）今天在出戰克羅埃西亞的比賽中失誤連連，比利時最終止步小組賽無緣晉級，隊友卡斯泰尼賽後表示，國人不應怪罪盧卡庫。

法新社報導，盧卡庫是比利時進球紀錄保持人，但由於賽前右腿拉傷，本屆世足賽上場時間很少，今天在阿瑪德．賓．阿里體育場進行下半場時上陣。

目前被英超球隊切爾西外借至國際米蘭的盧卡庫今天至少錯過3次絕佳進球機會，原本只要靠一記進球就能晉級16強的比利時最終慘遭淘汰。

比利時隊球員盧卡庫在比賽中。（新華社）
比利時隊球員盧卡庫在比賽中。（新華社）

比利時後衛卡斯泰尼（Timothy Castagne）告訴記者：「我不會說他是反英雄（anti-hero），因為他是來尋找機會，他也製造機會，他有提供機會，並保持球權。」

「如果他不在，也許我們就不會有那些機會。我不認為我們可以怪罪他，他已付出所有，也努力試過了。如果不會進球，就是不會進球。」

前鋒巴舒亞伊（Michy Batshuayi）在F組預賽中踢進比利時在本屆世足賽的唯一進球，讓比利時以1：0險勝加拿大，不過今天並未上陣。

巴舒亞伊說：「這樣出局真的令人很失望…比利時須踢得更好。我不會說我們不應該被淘汰，但我們本來應該踢得更好。一切都令人失望。」

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