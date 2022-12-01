我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把非裔女客名字寫成「猴子」馬州星巴克員工遭停職

紐約法拉盛日間中心 遭聯邦控詐欺

世足賽／日本晉級16強 主帥：亞洲足球能戰勝世界強國

新華社／杜哈12日電
日本隊球員1日賽後慶祝勝利。(新華社)
日本隊球員1日賽後慶祝勝利。(新華社)

在1日進行的卡達世界盃小組賽第三輪中，日本隊以2：1逆轉西班牙隊，搶佔「死亡之組」頭名晉級16強。主教練森保一在賽後記者會上表示，「這是一場艱難的比賽，但我們讓人相信亞洲足球可以戰勝世界強國」。

在這場比賽中，日本隊採用了以往對歐洲球隊不常用的3-4-3陣型。對此，森保一表示，「比賽前兩天還在考慮別的方案，但在練習中我們不斷琢磨，也跟隊員們討論了很多，最後決定了這一方案。」

關於日本隊在上半場0：1落後並被西班牙牢牢掌握局勢，森保一說：「這在我們預想範圍之內。我們希望最好上半場0： 0 ，但0：1也可以接受。首發的隊員們在上半場頑強拚下來，才讓下半場上場的隊員能夠逆轉。」

日本隊主教練森保一1日賽後鼓掌慶祝勝利。(新華社)
日本隊主教練森保一1日賽後鼓掌慶祝勝利。(新華社)

談到日本隊連續戰勝德國和西班牙對於亞洲足球的意義，森保一說：「不僅對於日本足球，對於亞洲足球而言，我們都可以增加自信，讓人相信亞洲足球可以戰勝世界強國。」

展望今後的比賽和目標，森保一直言不諱：「拼搏於世界強國之林，隊員們打開了新局面，希望我們能闖入八強。」

繼對德國隊比賽之後，再次為日本隊追平比分的堂安律說：「贏下西班牙隊，終於讓國民知道我們第一場戰勝德國隊不是奇蹟，而是必然。」

為日本隊攻下制勝球的田中碧被評為本場最佳球員。他表示：「我預想自己在世界盃上可以進球。我們相信自己，所以我們做到了！」

日本 足球 德國

上一則

世足賽／德國打包回家 穆勒：災難 哈斐茨：像恐怖片

下一則

世足賽／王牌盧卡庫放槍 比利時遭淘汰 隊友：不怪他

延伸閱讀

世足賽／德國打包回家 穆勒：災難 哈斐茨：像恐怖片

世足賽／德國打包回家 穆勒：災難 哈斐茨：像恐怖片
世足賽／日本爆冷分組第1晉級 亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊

世足賽／日本爆冷分組第1晉級 亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊
世足賽／德國獲勝仍遭淘汰 主帥：我們本有機會但錯過了

世足賽／德國獲勝仍遭淘汰 主帥：我們本有機會但錯過了
世足賽／住沙漠太貴 大量球迷跨國「搭機通勤」觀戰

世足賽／住沙漠太貴 大量球迷跨國「搭機通勤」觀戰

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-12-01 14:31
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
12月1日，日本隊球員田中碧在比賽中進球後慶祝。 (新華社)

世足賽╱日本2：1贏西班牙攜手晉級 德國連2屆小組出局

2022-12-01 16:10
健身網紅戴馬力仿效C羅一天6餐的餐單，由無奶玉米片到去皮雞胸肉，結果他吃到懷疑人生並認輸，深深明白到C羅的成功絕非偶然。（影片截圖）

世足賽／C羅健身餐單吃了20年 網紅試吃：喪失吞嚥能力

2022-11-30 21:46
效力中國男子籃球職業聯賽（CBA）廣州龍獅的球星林書豪。新華社

林書豪抱怨中國健身房設施簡陋 遭CBA開罰

2022-12-01 14:48

超人氣

更多 >
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬
華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯
網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅

網友大推 好市多這款冷凍披薩爆紅