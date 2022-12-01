世足賽／日本晉級16強 主帥：亞洲足球能戰勝世界強國

日本隊球員1日賽後慶祝勝利。(新華社)

在1日進行的卡達世界盃小組賽第三輪中，日本 隊以2：1逆轉西班牙隊，搶佔「死亡之組」頭名晉級16強。主教練森保一在賽後記者會上表示，「這是一場艱難的比賽，但我們讓人相信亞洲足球 可以戰勝世界強國」。

在這場比賽中，日本隊採用了以往對歐洲球隊不常用的3-4-3陣型。對此，森保一表示，「比賽前兩天還在考慮別的方案，但在練習中我們不斷琢磨，也跟隊員們討論了很多，最後決定了這一方案。」

關於日本隊在上半場0：1落後並被西班牙牢牢掌握局勢，森保一說：「這在我們預想範圍之內。我們希望最好上半場0： 0 ，但0：1也可以接受。首發的隊員們在上半場頑強拚下來，才讓下半場上場的隊員能夠逆轉。」

日本隊主教練森保一1日賽後鼓掌慶祝勝利。(新華社)

談到日本隊連續戰勝德國 和西班牙對於亞洲足球的意義，森保一說：「不僅對於日本足球，對於亞洲足球而言，我們都可以增加自信，讓人相信亞洲足球可以戰勝世界強國。」

展望今後的比賽和目標，森保一直言不諱：「拼搏於世界強國之林，隊員們打開了新局面，希望我們能闖入八強。」

繼對德國隊比賽之後，再次為日本隊追平比分的堂安律說：「贏下西班牙隊，終於讓國民知道我們第一場戰勝德國隊不是奇蹟，而是必然。」

為日本隊攻下制勝球的田中碧被評為本場最佳球員。他表示：「我預想自己在世界盃上可以進球。我們相信自己，所以我們做到了！」