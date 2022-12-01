世足賽／德國打包回家 穆勒：災難 哈斐茨：像恐怖片

德國老將穆勒完全沒料到日本會擊敗西班牙。（路透）

德國 在卡達世界盃 分組預賽慘遭淘汰出局，連續2屆無緣16強賽，教練佛利克坦言，德國隊在本屆世界盃的進攻效率太差，沒有晉級不意外。

世界盃首戰意外輸給日本 的德國，第2場以1：1逼和勁旅西班牙，今天以4：2擊敗哥斯大黎加。

不料E組同一時間舉行的另一場比賽，日本以2：1爆冷擊敗西班牙，讓日本以分組第一晉級。西班牙與德國的戰績同是1勝1和1負，但西班牙的淨勝球為6，德國為1，結果西班牙拿下晉級門票，德國慘遭淘汰。

德國打包回家。（路透）

這是德國2014年奪冠後，連續2屆在小組賽止步，無緣16強。

去年8月執掌國家隊兵符、第一次參加世界盃的教練弗利克（Hansi Flick）表示，不論之前對日本、西班牙或今天的比賽都可發現，德國進攻的效率太差，大好機會沒有把握，球員表現輕率讓對手有機可乘，沒有晉級不意外。

老將穆勒（Thomas Müller）坦承完全沒料到日本會擊敗西班牙，全隊上下現在非常失望，他也不知道接下來該如何是好，暗示自己可能將退出國家隊。

德國老將穆勒完全沒料到日本會擊敗西班牙。（路透）

穆勒：「這絕對是一場災難。我不知道接下來會發生什麼。如果這是我的最後一場比賽，我想對所有的德國球迷們說：『即便我所做的都沒有成功，我也是帶著愛去做的。』」

主力中鋒哈斐茨（Kai Havertz）在下半場替補上陣為德國攻下兩球，他說這種被淘汰出局的方式，令球員們更難接受：「感覺就像在看恐怖片。」