世足賽／日本爆冷分組第1晉級 亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊

日本 在2022卡達世界盃 足球賽E組分組賽大爆冷,擊敗德國 、西班牙兩支冠軍隊,而且兩場都以2:1贏球,複製下半場逆轉的勝利模式,創下亞洲球隊首次「雙殺」冠軍隊、最低控球率、單屆兩場逆轉秀,三大驚奇紀錄。

日本首戰對上德國在上半場0:1落後,下半場靠著堂安律、淺野拓磨連續進球拿下勝利,1日的分組賽最終戰,日本同樣上半場先丟球,然而下半場換堂安律在第48分鐘扳平、田中碧第51分鐘破網逆轉勝。

在今年之前,亞洲國家在世界盃僅三次擊敗過前冠軍隊,分別是1966年北韓勝義大利、2002年南韓勝義大利、2018年南韓贏德國,卡達世足賽單屆就出現三次,包沙烏地阿拉伯2:1殺阿根廷,日本為史上首支單屆兩隊擊敗冠軍隊的亞洲隊伍。

日本隊球員淺野拓磨(右)1日在比賽中射門。( 新華社)

而今天對西班牙之戰,球幾乎都掌握在西班牙腳下,日本全場控球率僅17.7%,卻能寫下逆轉奇蹟,控球率也創下世界盃史上最低的紀錄。

而且自1966年世界盃開始進行詳細紀錄以來,只有兩場比賽的球隊在傳球超過700次之下還輸球,那就是今天的西班牙以及上周的德國。

而日本這兩場逆轉秀也並列另一紀錄,世界盃過去僅有兩隊在單屆兩度克服上半場落後贏球,那就是1938年巴西、1970年德國。

