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「世足賽先知」又預言了：巴西贏法國成為6冠王

中央社／聖保羅1日專電
巴西有望拿下卡達世界盃冠軍嗎？（新華社）
巴西有望拿下卡達世界盃冠軍嗎？（新華社）

每個足球迷本質上都喜歡當一名預言家，巴西人布魯諾（Michael Bruno）準確預測2010、2014和2018世界盃足球賽冠軍隊，他今年預測巴西將在卡達世界盃奪冠。

39歲的布魯諾在巴西東北部巴萊巴州（Paraíba）教授數位媒體，自詡為「世界盃先知」。他說，根據每個國家的政治和社會情勢進行預測；儘管2022卡達世界盃「非典型」和「爆出許多冷門」，布魯諾預測巴西將於12月18日在盧薩爾體育場（Lusail Stadium）對陣上屆冠軍法國隊，並獲得勝利，舉起獎盃，拿到「六冠王」榮譽。

布魯諾說，近年來巴西政治經濟經歷多次動蕩，沒有什麼比征服卡達世界盃更能振奮民心，讓社會恢復和諧，家庭穩定團結。

布魯諾還預測，16強賽巴西將迎戰烏拉圭，8強賽的對手是西班牙，半決賽將對陣荷蘭。

布魯諾說，2010世界盃開始之前，他就猜會是西班牙奪冠，當時西班牙正經歷嚴重經濟危機，面對歐盟，需要重拾士氣，所以應該能贏得世界上最受歡迎的體育比賽。

同樣的原因也讓布魯諾預測2014和2018世界盃的冠軍隊分別是德國和法國。

布魯諾指出，2014世界盃開始之前，德國總理梅克爾（Angela Merkel）任期內的經濟政策也遇到困難。2018世界盃奪冠的法國隊，主要由移民組成，與當地移民危機相對應；法國透過足球重新發現其文化、社會和政治身份認同。

2022世界盃還沒有結束，布魯諾已經預測2026年將在美國、加拿大和墨西哥聯合舉行的世界盃，冠軍隊將是葡萄牙。

根據布魯諾的說法，2026年將由一支年輕、團隊默契佳和競爭力強的球隊奪冠。屆時，葡萄牙的經濟將因政府的公共政策在歐洲脫穎而出。葡萄牙將致力於向世界展示國家的潛力，將足球提升到最大力量，變成後代的標竿。

布魯諾還給葡萄牙一個提示：需要更多群體關係的照顧、幫助和資源提供才能贏得世界。直到目前，葡萄牙只出了尤西比奧（Eusébio）和C羅（Cristiano Ronaldo）兩位足球巨星。葡萄牙需要走出陰影，向世界展示它的光芒。2026年，葡萄牙將在世界盃光芒四射。

雖然巴西和法國都提前確定晉級16強，「世界盃先知」布魯諾是否能夠再次準確預測，巴西將在2022卡達世界盃對陣法國的決賽中奪冠，只有時間才能證明。

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