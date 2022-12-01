世足賽／蘇亞雷斯拒道歉 10年前爭議手球毀掉迦納希望

烏拉圭球星蘇亞雷斯。（路透）

卡達世足賽H組最終戰美東時間12月2日早上十點開踢，兩場比賽都帶有歷史「恩怨」，葡萄牙和南韓 有2002年的「黑哨」過往，2010年8強賽碰頭的烏拉圭和迦納也有過節，但身為12年前爭議人物的烏拉圭球星蘇亞雷斯（Luis Suarez）強調，不會為當年舉動道歉。

烏拉圭和迦納2010年世足賽8強賽碰頭，迦納眼看就要攻進致勝球，卻遭烏拉圭蘇亞雷斯手球拍掉；蘇亞雷斯雖被吹紅牌出場，但迦納踢丟點球，最終烏拉圭在PK賽挺進，粉碎迦納成為第一支挺進4強的非洲隊伍機會。

爭議手球主角蘇亞雷斯今年已經35歲，仍是烏拉圭陣中成員，出席分組賽最終戰賽前記者會的他被告知，在迦納被視為「魔鬼」般的人物，迦納記者還說，希望明天就是蘇亞雷斯的退休 時刻。

面對不友善的的迦納記者，蘇亞雷斯說：「我不會對此道歉，我的確有手球，但迦納球員錯失點球，不是我。」他補充說，若是造成對手受傷，他願意道歉，「但就那情況下，我收到紅牌，裁判判了點球。」

「錯不在我，我沒罰失點球，那個踢失球的球員也說，同樣情況下他會做和我一樣的事，就那狀況下責任必不在我。」蘇亞雷斯說。

不過烏拉圭今年想延續2010年的4強紀錄，甚至挑戰隊史第3冠難度極高，分組前兩戰都沒進球的烏拉圭目前積分1分在H組墊底，想晉級淘汰賽除明天非勝不可，還要靠葡萄牙幫忙踢下南韓。