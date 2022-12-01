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世足賽／摩洛哥出現本屆首顆烏龍球 仍勝加拿大晉級

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世足賽／盧卡庫接連失手 比利時踢平克羅埃西亞遭淘汰

記者劉肇育／即時報導
比利時球星盧卡庫（Romelu Lukaku）。美聯社
比利時球星盧卡庫（Romelu Lukaku）。美聯社

卡達世足賽F組第三輪賽事，上屆亞軍克羅埃西亞與季軍比利時展開晉級關鍵戰，雙方在上半場久攻不下，下半場比利時盧卡庫（Romelu Lukaku）多次在禁區內取得射門機會，但卻都未能把握住，最終雙方就以0：0和局收場，克羅埃西亞與摩洛哥攜手搶下16強門票，比利時則是意外出局。

第16分鐘克羅埃西亞在禁區內遭到犯規，一度獲得12碼球機會，並將交由頭牌球星莫德里奇（Luka Modric）操刀，但裁判最後透過VAR檢視後，克羅埃西亞出現越位狀況，12碼球也因此遭到沒收，錯過進球良機。

上半場克羅埃西亞與比利時儘管各自有6次與5次射門機會，但卻都未能形成射正，上半場踢完雙方也維持0：0平手。

下半場開踢後，比利時也將球星盧卡庫換上場，希望創造更多攻勢，不下半場克羅埃西亞的攻勢也變得更加猛烈，多次長距離的射門雖然都被比利時門神庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）攔下，但也帶給比利時後防相當大的壓力。

第60分鐘比利時在克羅埃西亞禁區發動攻勢，卡拉斯科（Yannick Carrasco）射門被清出後，跟進的盧卡庫取得一次絕佳的射門機會，結果球卻中柱彈出，讓他一度雙手抱頭不敢置信。

相隔不到2分鐘，比利時的傳中球將克羅埃西亞門將瓦科維奇（Dominik Livakovic）吊離球門，但盧卡庫在空門的情況下頭錘卻直接越過球門，連續兩波都錯過絕佳進球機會。

第90分鐘比利時傳中球送到距離球門僅差一步的盧卡庫，他也選擇胸頂，不過卻遭到克羅埃西亞後衛在門前驚險擋下，再次錯過進球機會，最終比利時也未能進球，讓雙方以0：0和局。

在本場賽事結束後，加上另一地的摩洛哥擊敗加拿大，摩洛哥以2勝1和搶下分組第1名，克羅埃西亞1勝2和分組第二，雙雙晉級到16強，至於比利時則是以1勝1和1敗排名第3名，與分組墊底的加拿大一同遭到淘汰。

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