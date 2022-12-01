世足賽／墨西哥贏球卻淘汰 總教頭下台

墨西哥教頭馬蒂諾。 （美聯社）

卡達世足賽分組最終戰，墨西哥 雖以2：1擊敗沙烏地阿拉伯 ，但仍沒搭上晉級列車，教頭馬蒂諾（Gerardo Martino）也結束任務，他賽後記者會表示，隨著墨西哥遭淘汰，合約也走到終點。

「我要為這巨大的失望和沮喪負最大責任。」馬蒂諾賽後一肩擔起結果，表示自己負完全責任，不過他也提到，當比賽結束的一剎那，自己總教練的任務也隨之結束。

墨西哥曾因球員超齡遭國際足球 總會（FIFA）重罰，禁止參加1990年世足賽，但自此以後除沒缺席任何一次，且從1994到2018年都能打進淘汰賽，連7屆晉級紀錄今年告終，是1978年後首次晉級決賽圈卻在分組賽就止步。

墨西哥中場皮內達（Orbelín Pineda）形容，分組賽出局讓人「難過」，心情很「醜陋」，但這就是足球比賽，「當你有機會取得優勢，就要全力以赴。」

今年是第5度參賽的墨西哥門將歐喬亞（Guillermo Ochoa）也說，分組賽止步沒有達到設定，球隊明白若想晉級除了獲勝，進球數還要夠多，「我們目標是進3或4球，但很遺憾，因為我們已經盡力了。」墨西哥隊長提到，球隊創造許多射門機會，但沒能好好把握，加上越位，讓結果雖是贏球卻不完美。

墨西哥射門次數25，其中10次射正，射正次數就等於沙烏地阿拉伯的射門總數，但除進球數不夠，傷停補時又遭沙烏地阿拉伯進球，讓墨西哥儘管積分和波蘭同為4分，但比較淨勝球後仍錯失晉級機會。