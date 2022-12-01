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綠茵瞭望／梅西丟爭議點球 仍毒打波蘭晉16強

易起民
世足賽C組阿根廷以2：0勝波蘭，晉級16強。圖為梅西罰丟一粒點球。（路透）
世足賽C組阿根廷以2：0勝波蘭，晉級16強。圖為梅西罰丟一粒點球。（路透）

眾所矚目的阿根廷、波蘭大戰，原先大家期待看到的是兩隊王牌梅西（Lionel Messi）與萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）的對決，但實際上，卻是單方面的毒打。最終，「潘帕斯雄鷹」2：0取勝，以小組第一名的姿態挺進16強；波蘭雖落敗，但也靠著淨勝球力壓墨西哥晉級。

賽前，波蘭只需要一場平局就能夠出線，但在世界杯的舞台上，如果只想保平，那就肯定會輸。波蘭排出442陣型，想靠穩守反擊的方式偷到一分。但是面對阿根廷的進攻，波蘭退守得太靠後了，所有人都擠在禁區裡，只留萊萬一個人突前，即使搶到球向前輸送，萊萬爭頂下來也沒有接應點，根本拿不住球。

波蘭這種呆板的打法，只要掐死萊萬，反擊一點威脅也沒有。這讓阿根廷更大膽地攻上去，波蘭完全成了進攻練習的靶子。上半場雙方射門數差異懸殊，阿根廷有12次射門、7射正，而波蘭只有2次射門、沒有射正。

但即使如此，波蘭中場還是頑強地守住了0：0平手，這全靠門將什澤斯尼（Wojciech Szczesny）擋出梅西的爭議點球。

當時，阿根廷左路傳中，梅西衝上前爭頂，什澤斯尼伸手碰到了梅西的臉。爭議點在，從回放看來梅西確實先頂到球，但是方向完全偏了，守門員之後再碰到梅西，所以這次對抗基本上並不影響進攻。現在的足球規則，的確對出球後的防守動作也抓得很嚴，但是守門員這個位置如果不給他一點彈性，不就是讓進攻方在禁區內予取予求，反正只要碰到就要給點球。

幸好，什澤斯尼非常爭氣，撲掉了梅西的12碼罰球。他已在小組賽撲掉了兩顆點球，是史上第三位在一屆世界盃兩度撲點的守門員，完全配得上「門神」的稱號。

在經歷過首場對沙烏地的失利後，阿根廷愈打愈好，不僅梅西狀態出色，新人阿利斯特（Alexis Mac Allister）、恩佐費南德斯（Enzo Fernandez）的表現也吸引了全世界的目光。梅西依然是絕對的王牌，但他現在的打法很需要周圍的隊友去跑動、拉扯空間，年輕球員冒出頭將帶來更多活力，為梅西登基球王抬轎。

梅西 足球 墨西哥

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