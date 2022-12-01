世足賽／澳洲1：0擊敗丹麥闖16強 平隊史紀錄

萊基於比賽第60分鐘射門為澳洲攻下致勝的一球。（美聯社）

澳洲 11月30日在世界盃 小組賽以1：0擊敗丹麥，以D組第二名之姿晉級16強，追平隊史最佳紀錄。

這次世界盃是澳洲隊史第6次踢進會內賽，也是連5屆獲得參賽資格，他們曾在2006年闖進16強，這次再度獲得晉級，已先追平了隊史最佳紀錄。

賽前已確定晉級的法國，雖然以0：1不敵突尼西亞，戰績2勝1負、積分6分與澳洲相同，但比較淨勝球後，仍以分組第一名晉級淘汰賽。

澳洲、丹麥曾在世界盃交手過1次，雙方於2018年的俄羅斯 世界盃小組賽以1：1踢和。

本場比賽，丹麥積極搶攻，上半場控球率達58%，但破壞力不足，雖有5次射門，但未能進球；澳洲雖攻勢略顯被動，但也有4次射門，不過同樣沒有破網，這讓兩隊在上半場以0：0戰成平手。

下半場比賽，澳洲攻勢趨於主動，多次積極攻門後，萊基（Mathew Leckie）在一波反擊中接獲隊友傳球，不疾不徐地帶球推進，在一對一的情況下，成功擺脫對手，於比賽第60分鐘起左腳射門破網，讓澳洲取得1：0領先，最終就以這關鍵的一球拿下勝利。