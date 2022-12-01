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世足賽／格里茲曼進球不算…法國練兵翻車 不敵突尼西亞

記者劉肇育／綜合報導
突尼西亞哈茲里在法國球員夾擊下先馳得點。（新華社）
突尼西亞哈茲里在法國球員夾擊下先馳得點。（新華社）

在分組賽拿下二連勝並提前晉級16強後，衛冕軍法國11月30日在出戰突尼西亞的比賽中進行變陣，包括姆巴佩（Kylian Mbappe）、「格子」格里茲曼（Antoine Griezmann）等主力球員都未先發上陣，也讓突尼西亞把握住機會，靠著哈茲里（Wahbi Khazri）第58分鐘的進球先馳得點，儘管法國在第98分鐘替補上陣的格里茲曼進球追平，但卻被判決越位不算，最終突尼西亞就以1：0勝出。

法國在分組賽前兩場比賽分別以4：1大勝澳洲、2：1擊敗丹麥，帶著2連勝提前晉級16強，儘管與突尼西亞之戰仍攸關最終分組排名，但總教練德尚（Didier Deschamps）仍決定進行先發陣容變陣，讓幾名替補球員先發上陣。

而變陣的法國在後防默契明顯不足的情況下上半場踢得掙扎，開賽第8分鐘就被甘迪利（Nader Ghandri）在球門前飛踢進球，不過最終被判越位不算，第35分鐘更在18碼區外出現傳球失誤，讓突尼西亞再度起腳射門，但遭到法國37歲門將曼丹達（Steve Mandanda）正面擋下，上半場踢完雙方也維持0：0。

第58分鐘法國在中場再度出現失誤，讓哈茲里（Wahbi Khazri）接獲隊友傳球後連過數名法國後衛起腳射門，為突尼西亞首開紀錄，也是本屆賽事的第一顆進球，而哈茲里在進球後也隨即被換下場，並接受場邊球迷英雄式的歡呼。

落後的法國也將姆巴佩、格里茲曼、登貝萊（Ousmane Dembele）等主力相繼換到場上，並展開猛烈的反撲，但多次攻門都未果，第89分鐘姆巴佩在幾乎沒有角度的情況下起腳射門被擋下，第98分鐘格里茲曼在門前補射，幫助法國隊追平，不過最終經過VAR檢視後判決越位不算，讓法國以0：1敗下陣來，中止跨屆9連不敗。

突尼西亞哈茲里在法國球員夾擊下先馳得點。 （新華社）
突尼西亞哈茲里在法國球員夾擊下先馳得點。 （新華社）

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