世足賽／西班牙近15戰只輸2場 教頭仍提防日本這兩點

西班牙總教練恩里克（中）對日本完全不敢大意，特別提到日本不但充滿活力，速度也很快。（Getty Images）

「藍武士」日本 在世界盃 足球賽E組前兩戰表現高低起伏，最後一戰對決西班牙必須全力搶勝，全力爭取16強名單，西班牙總教練恩里克（Luis Enrique）完全不敢大意，特別提到日本不但充滿活力，速度也很快，這場比賽仍有嚴峻考驗。

西班牙目前1勝1和暫居E組龍頭，日本和哥斯大黎加都是1勝1敗、德國 1和1敗；從目前情勢看來，日本擊敗西班牙保證進入16強，如果兩隊踢和、德國和哥斯大黎加戰況相同，日本也可晉級。

一旦日本、哥斯大黎加都贏，兩隊同時進入16強，反過來德國獲勝、日本踢和，兩隊積分相同就要比較淨勝球，決定晉級資格。

西班牙對日本之戰只要踢和、積分再拿1分就可晉級，恩里克強調不會算來算去，面對任何對手都會全力奮戰，「想要贏得世界盃，必須戰勝所有球隊，這就是我們的目標。」

西班牙在最近15場世界杯比賽只輸兩場，而且只有一場未進球，恩里克雖對團隊實力充滿信心，還是高度提防日本，擔心受到壓迫、無法展現球風，他說：「他們活力十足，速度也非常快，讓對手承受極大壓力，完全沒有反應的時間。」

日本在分組賽首戰以2：1擊敗德國，總教練森保一獲得好評，不料第2戰卻以0：1輸給哥斯大黎加，遭到不少球評、球迷強烈批評，這位54歲教頭繼續鼓勵全隊：「每次經歷不管是好是壞，未來都應努力轉變為積極的一面。」