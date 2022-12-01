我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全網悼念江澤民：中國「黑白網路世界」卻引發民怨？

白紙革命 金山聖荷西追悼會失控 數百人齊喊「習近平下台」

世足賽／西班牙近15戰只輸2場 教頭仍提防日本這兩點

記者藍宗標／即時報導
西班牙總教練恩里克（中）對日本完全不敢大意，特別提到日本不但充滿活力，速度也很快。（Getty Images）
西班牙總教練恩里克（中）對日本完全不敢大意，特別提到日本不但充滿活力，速度也很快。（Getty Images）

「藍武士」日本世界盃足球賽E組前兩戰表現高低起伏，最後一戰對決西班牙必須全力搶勝，全力爭取16強名單，西班牙總教練恩里克（Luis Enrique）完全不敢大意，特別提到日本不但充滿活力，速度也很快，這場比賽仍有嚴峻考驗。

西班牙目前1勝1和暫居E組龍頭，日本和哥斯大黎加都是1勝1敗、德國1和1敗；從目前情勢看來，日本擊敗西班牙保證進入16強，如果兩隊踢和、德國和哥斯大黎加戰況相同，日本也可晉級。

一旦日本、哥斯大黎加都贏，兩隊同時進入16強，反過來德國獲勝、日本踢和，兩隊積分相同就要比較淨勝球，決定晉級資格。

西班牙對日本之戰只要踢和、積分再拿1分就可晉級，恩里克強調不會算來算去，面對任何對手都會全力奮戰，「想要贏得世界盃，必須戰勝所有球隊，這就是我們的目標。」

西班牙在最近15場世界杯比賽只輸兩場，而且只有一場未進球，恩里克雖對團隊實力充滿信心，還是高度提防日本，擔心受到壓迫、無法展現球風，他說：「他們活力十足，速度也非常快，讓對手承受極大壓力，完全沒有反應的時間。」

日本在分組賽首戰以2：1擊敗德國，總教練森保一獲得好評，不料第2戰卻以0：1輸給哥斯大黎加，遭到不少球評、球迷強烈批評，這位54歲教頭繼續鼓勵全隊：「每次經歷不管是好是壞，未來都應努力轉變為積極的一面。」

日本 德國 世界盃

上一則

綠茵瞭望／梅西丟爭議點球 仍毒打波蘭晉16強

延伸閱讀

世足賽／波蘭輸阿根廷仍晉級 萊萬：第一次落敗還開心

世足賽／波蘭輸阿根廷仍晉級 萊萬：第一次落敗還開心
幣安宣布收購日本加密貨幣交易所SEBC

幣安宣布收購日本加密貨幣交易所SEBC
世足賽／迦納找孫興慜自拍很白目？ 日網友：南韓也幹過這種事

世足賽／迦納找孫興慜自拍很白目？ 日網友：南韓也幹過這種事
2架解放軍轟炸機飛經日本海 日本戰機緊急升空

2架解放軍轟炸機飛經日本海 日本戰機緊急升空

熱門新聞

卡達世界盃足球賽20日開幕。(新華社)

世足賽／32強小組賽程表、轉播平台一次看

2022-11-30 14:31
普利西奇(左一)為美國隊奪下第一分。(美聯社)

世足賽／美國1:0氣走伊朗 晉級16強

2022-11-29 16:07
南韓教練班托（右）遭紅牌驅除出場。（美聯社）

世足賽／南韓vs迦納激戰 2：3 南韓教練吃紅牌被逐出場

2022-11-28 10:17
日本隊擊敗德國，吉田麻也仰天慶祝。（美聯社）

世界盃／日本驚奇逆轉 2:1擊敗4屆冠軍德國

2022-11-23 10:21
眼窩骨折的「亞洲球王」、南韓球星孫興慜將戴面具出賽。(美聯社)

來當章魚哥／南韓vs烏拉圭 您預測比分是？

2022-11-24 09:30
26日的世足賽中，阿根廷隊以2比0戰勝墨西哥隊。圖為梅西慶祝進球。(新華社)

世足賽／梅西進球加助攻 阿根廷收拾墨西哥保住晉級希望

2022-11-26 16:36

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁

記住這10條理財黃金律 早晚會變百萬富翁
機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職

機場偷行李遭重罪起訴 能源部高層官員遭停職
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨

江澤民96歲病逝…推動改革開放 破天荒准資本家入黨