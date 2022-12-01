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世足賽／格里茲曼進球遭沒收 法國提請申訴求保9連不敗

記者劉肇育／即時報導
法國隊格里茲曼。（路透）
法國隊格里茲曼。（路透）

衛冕軍法國在與突尼西亞的分組賽最終戰中，在傷停補時階段一度靠著格里茲曼（Antoine Griezmann）進球追平比數，但最終卻遭到裁判經VAR檢視後裁定為越位沒收進球，也讓法國終止了跨屆9連不敗紀錄，賽後法國也針對此判決向國際足總提出申訴。

在分組賽前兩場踢完就已經取得2連勝晉級16強的法國，與突尼西亞之戰已經無關晉級，這也讓總教練德尚（Didier Deschamps）決定進行練兵，讓替補球員先發上陣，不過在突尼西亞下半場率先進球後，德尚也緊急將姆巴佩（Kylian Mbappe）、格里茲曼（Antoine Griezmann）、登貝萊（Ousmane Dembele）等人換上場追分。

不過直到比賽進入傷停補時階段，法國才靠著格里茲曼的進球追平比數，不過裁判最終經過VAR檢視判決越位，沒收格里茲曼的進球，法國最終也以0：1敗下陣來，吞下近兩屆賽事的首場敗仗。

對於這樣的結果，法國足協也在賽後正式向FIFA進行申訴，並透過聲明表示，「我們正在寫一份投訴，在我們看來，格里茲曼的進球遭到沒收是錯誤的，我們必須在終場哨聲響起後的24小時提出申訴。」

根據法國隊的聲明指出，裁判在第一時間判決了格里茲曼的進球有效並重新開始比賽，不過隨後被VAR裁判要求檢查格里茲曼是否越位，不過依照FIFA規定，如果比賽重新開始後，VAR將不能進行干預，裁判也不應該允許檢查進球然後進行改判。

法國足協希望透過這次申訴，讓格里茲曼的進球恢復有效，也就是讓法國與突尼西亞以1：1踢平突尼西亞，這將讓法國繼續保持9連不敗金身，但對於分組名次或是晉級狀況將不會產生變化。

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