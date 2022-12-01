世足賽／罰失點球好懊惱 梅西：堅信阿根廷能獲勝

阿根廷球王梅西。（新華社）

晉級關鍵戰卻罰丟點球，讓阿根廷「獅王」梅西 （Lionel Messi）承認「懊惱」，但他仍有機會在卡達世足賽繼續締造紀錄，阿根廷30日以2：0踢下波蘭，爆冷輸給沙烏地阿拉伯 後連拿2勝，反以分組龍頭之姿挺進16強淘汰賽。

第39分鐘有破門機會，梅西卻沒把握，「我很懊惱點球失手，但團隊在我失誤後變得更強壯。」生涯第5度參賽的阿根廷當家球星也強調，從沒懷疑過球隊，「團隊都堅信我們會獲勝，關鍵是打進第一個球，進第一球後，接下來的比賽都隨我們方式進行了。」

阿根廷和波蘭上半場0：0戰平，阿利斯特（Alexis Mac Allister）下半場馬上打破平手僵局，他46分鐘的進球為阿根廷奠定勝基，艾瓦雷茲（Julian Alvarez）第67分鐘再補刀，讓阿根廷延續卡達旅程。

僅管梅西踢失罰點球，有隊友阿利斯特和費南德斯（Enzo Fernandez）分擔壓力，展現出團隊戰力，梅西也說：「我們一開始就說過，上場的球員必須知道該做什麼、準備妥當。這支團隊十分團結，每個人都有響應。」

取得C組龍頭的阿根廷，16強淘汰賽將碰D組第2的澳洲；波蘭輸球後和分組最終戰2：1奪勝的墨西哥 都是積分4分，比較淨勝球後，波蘭擠下墨西哥成為分組第2，淘汰賽首戰將碰衛冕軍法國。

梅西強調，分組賽首戰敗給沙烏地阿拉伯是個警訊，球隊從這場敗仗學到很多，但團隊能冷靜下來，「希望我們持續打出像今天的樣子，打出最佳表現。」