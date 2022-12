世足賽／超越政治與勝負 美伊球員相擁畫面感動數萬人

美國、伊朗 兩國在政治上的火藥味濃烈,但煙硝味並沒有飄上足球 場上,美國以1:0淘汰伊朗後,賽後美國球員擁抱因輸球而痛哭的伊朗球員,這畫面在網路上流傳,也讓許多球迷都表示感動。

比賽結束後,《加拿大 廣播電臺》記者Samira Mohyeddin分享一段畫面,美國球員羅賓森(Antonee Robinson)在看見伊朗球員李薩伊安(Ramin Rezaeian)被淘汰後表情失落,羅賓森便向前與他擁抱,李薩伊安也忍不住倒在羅賓森懷中痛哭。

USA’s Antonee Robinson consoles Iran’s Ramin Rezaian after America’s victory. Iran’s regime has tried hard to brainwash its people against the US, but most Americans who’ve been to Iran will tell you it’s among the friendliest places they’ve ever visited. pic.twitter.com/GbyPFMEMVL