世足賽／超越政治與勝負 美伊球員相擁畫面感動數萬人

美國球員羅賓森(左)安慰伊朗球員李薩伊安(右)。（影片截圖）

美國、伊朗 兩國在政治上的火藥味濃烈，但煙硝味並沒有飄上足球 場上，美國以1：0淘汰伊朗後，賽後美國球員擁抱因輸球而痛哭的伊朗球員，這畫面在網路上流傳，也讓許多球迷都表示感動。

比賽結束後，《加拿大 廣播電臺》記者Samira Mohyeddin分享一段畫面，美國球員羅賓森（Antonee Robinson）在看見伊朗球員李薩伊安（Ramin Rezaeian）被淘汰後表情失落，羅賓森便向前與他擁抱，李薩伊安也忍不住倒在羅賓森懷中痛哭。

USA’s Antonee Robinson consoles Iran’s Ramin Rezaian after America’s victory. Iran’s regime has tried hard to brainwash its people against the US, but most Americans who’ve been to Iran will tell you it’s among the friendliest places they’ve ever visited. pic.twitter.com/GbyPFMEMVL — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) November 30, 2022

這個畫面已有數百萬人觀看，底下網友也紛紛留言寫道：「這是個感人的時刻，人們應該珍惜」、「這就是體育能做到的事，用愛將人聚集在一起」、「美國與伊朗政府之間的問題，跟兩國公民無關。」

不過仍有少數美國網友不諒解伊朗政府的行為，持續表達不滿。另外這影片也被推特標記為「潛在敏感內容」。