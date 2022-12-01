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世足賽／超越政治與勝負 美伊球員相擁畫面感動數萬人

體育新聞組／即時報導
美國球員羅賓森(左)安慰伊朗球員李薩伊安(右)。（影片截圖）
美國球員羅賓森(左)安慰伊朗球員李薩伊安(右)。（影片截圖）

美國、伊朗兩國在政治上的火藥味濃烈，但煙硝味並沒有飄上足球場上，美國以1：0淘汰伊朗後，賽後美國球員擁抱因輸球而痛哭的伊朗球員，這畫面在網路上流傳，也讓許多球迷都表示感動。

比賽結束後，《加拿大廣播電臺》記者Samira Mohyeddin分享一段畫面，美國球員羅賓森（Antonee Robinson）在看見伊朗球員李薩伊安（Ramin Rezaeian）被淘汰後表情失落，羅賓森便向前與他擁抱，李薩伊安也忍不住倒在羅賓森懷中痛哭。

這個畫面已有數百萬人觀看，底下網友也紛紛留言寫道：「這是個感人的時刻，人們應該珍惜」、「這就是體育能做到的事，用愛將人聚集在一起」、「美國與伊朗政府之間的問題，跟兩國公民無關。」

不過仍有少數美國網友不諒解伊朗政府的行為，持續表達不滿。另外這影片也被推特標記為「潛在敏感內容」。

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